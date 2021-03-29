Вибір штор для квартири і будинку: з чого почати

Джерело:Інстаграм Тетяни Жукової
Штори можуть стати акцентом в інтер'єрі і надати йому особливу родзинку. Підбираються вони з урахуванням декількох критеріїв.
Як правильно вибрати штори для своєї квартири або будинку, розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Жукова.
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Штори, текстиль і декор. Як їх підібрати? З чого почати? Існує кілька видів і варіантів підбору штор і текстилю в інтер'єр,
– зазначила Жукова.
Цей варіант підійде тим, хто не планує доповнювати ще якийсь колір в інтер'єрі. Штори можуть виділятися фактурою.
Це створює гармонійний і обтічний ефект. Створюється ілюзія єдиного простору, з тональності в тональність. Також можна вибрати штори не саме колір в колір меблів, а тільки відповідний відтінок: світліший, темніший або більш насичений,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
Штори можна підібрати під колір меблів / Фото pinterest
Таке поєднання створить ефект єдиного полотна, на якому можна грати деталями і меблями, дозволяє підкреслити незвичайні акценти інтер'єру, меблів, картин або освітлення. Таким чином виходить креативна картинка.
За словами дизайнерки інтер'єру, цей давно забутий тренд знову набирає обертів. Він дозволяє зробити акцент на предметах декору і на шторах.
Штори підбираються за кількома параметрами / Фото pinterest
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Таке рішення додає динаміки і дає об'єм простору. У такому інтер'єрі меблі виглядають виграшно.
На думку дизайнерки інтер'єру, цей варіант підійде найсміливішим. Він зробить приміщення яскравим, свіжим і креативним. Подібне рішення прикрасить дитячу кімнату.
Не забувайте про якість та склад тканини. Крім краси та екологічності, повинен бути зручним догляд за ними і експлуатація,
– резюмувала Тетяна Жукова.