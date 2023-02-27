Відбудова зруйнованих об'єктів: в Ірпені обрали переможців конкурсу

Ірпінь зазнав великих руйнувань внаслідок обстрілів, які здійснили російські окупанти. Архітектурна комісія провела конкурс з відбудови зруйнованих об'єктів та вже визначила переможців.

Російські окупанти під час спроби захопити Київ завдали для Ірпеня великих руйнувань. Ворог не переслідував жодних військових цілей та руйнував житлові будинки й об'єкти цивільної інфраструктури.

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Спеціальна архітектурна комісія провела конкурс з відбудови зруйнованих об'єктів. Переможці вже визначені, тому пропонуємо подивитися, як виглядатиме Ірпінь після відбудови.

Ірпінський історико-краєзнавчий музей

Ірпінська міська бібліотека ім. М. Рильського

Культурно-дозвільний центр "Дорога життя"

Центральний будинок культури

Ірпінський центральний міський стадіон "Чемпіон"

Дошкільний навчальний заклад №2 "Веснянка"