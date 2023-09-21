Вікна без штор: ці дизайнерські поради допоможуть вам створити більш мінімалістський образ

З точки зору тенденцій дизайну інтер'єру, штори нечасто вважаються найцікавішим або найсучаснішим підходом до декорування вікон. У мінімалістських схемах їх не радять використовувати й поготів.

Штори часто додають кімнаті занадто багато візуального об'єму, вони можуть поглинати світло, а в неправильному місці просто мають "важкий" вигляд. На щастя, є багато елегантних і мінімалістських альтернатив – дизайнери розповідають.

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Віконниці

Спальня з дерев'яними віконницями / Run For The Hills

Традиційні дерев'яні віконниці зараз переживають ренесанс. Вони знову приваблюють багатьох людей, які роблять ремонт найперше у вінтажному чи сільському стилях. Ви самі можете контролювати проникнення світла до оселі, відчиняючи та зачиняючи віконниці, коли завгодно.

"Мені подобаються дерев'яні віконниці, оскільки вони додають тепла разом із матеріальністю. Це просто залежить від естетичних побажань клієнта. Якщо ви шукаєте архітектурний стиль, то вибирайте віконниці, але якщо ви хочете створити м'яку атмосферу, я пропоную римські штори", – каже дизайнерка Сара Сторі.

Завіса, як у кафе

Легка завіса прикриває вікно на кухні / Фото Sara Story Design

Створіть на кухні інтер'єр у стилі кафе, прикривши частину вікна завісою. У такий спосіб в кімнату проникатиме багато природного світла, але й приватність ви збережете. Такий варіант є доступним за ціною і виглядатиме вишукано.

Матове або візерункове вікно без нічого

Ванна кімната з матовими та ребристими склопакетами / Run For The Hills

Якщо ви взагалі не хочете щось вішати на вікна, але приватність для вас цінна – зверніть увагу на матове скло або скло з візерунками. Це особливо ефективний підхід для вікон у ванній кімнаті, де штори не є практичним варіантом.