Вілла в Італії лише за 35 доларів: як стати власником нерухомості

Італійська вілла, ціна якої становить 470 тисяч доларів, може стати вашою лише за 35 доларів. Саме такою є вартість лотерейного білета.

Британська пара, яка торік розіграла 2 італійських будинки, оголосила про ще один конкурс. Цього разу кожен охочий може стати власником вілли в Гарфаньяні. Всі зібрані кошти підуть на благодійність.

Цікаво Друге життя депресивного району Львова: що таке джентрифікація та чи можлива вона в Україні

Вілла в Італії лише за 35 доларів / Фото New York Post

Вілла з чотирма спальнями та чотирма ванними кімнатами оточений величезним садом та має басейн. Для тих, хто любить готувати, дім пропонує нову кухню. Також тут розміщено вітальню з каміном та терасу, звідки відкривається неймовірний краєвид на гори.

З вілли відкривається прекрасний краєвид на гори / Фото New York Post

Як взяти участь в розіграші

На території є власний басейн / Фото New York Post

Розіграш дому відбудеться 22 січня 2022 року. Білети можна купити на спеціально створеному сайті. Переможець отримає документи на будинок, відшкодування податків і юридичних зборів. Крім того, організатори розіграшу покриють переліт, транспорт в межах Італії та короткострокове проживання в регіоні на час підписання документів.

Вілла в Італії лише за 35 доларів / Фото New York Post

В умовах конкурсу вказано, що ви можете використовувати отриманий будинок, як заманеться: перепродати, здати в оренду або ж – для особистих потреб.

Нещодавно в будинку було завершено ремонт / Фото New York Post

Доходи від цього розіграшу підуть на підтримку фонду Childrens Society.