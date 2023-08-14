Два будинки та винороробня: скільки коштує дивовижна нерухомість в Орегоні

Незвичайна нерухомість розташована в долині Епплгейт, Південний Орегон. Тут є два житлових будинки, величезний виноградник на виноробня.

Виноробня, яку продають у Південному Орегоні, відповідає всім вимогам: плодовиті виноградники, розташування на березі річки, хвилясті луки, краєвиди на гори та багато місця для розширення. Його разом з двома будинками продають за 11,5 мільйона доларів.

Зверніть увагу Інвестиційна цінність: чому наявність паркінгу збільшує привабливість житлових комплексів

Власність розташована в неймовірному місці

Нерухомість приваблива не лише через виноградники. Вона розташована в ідеальному місці, на березі річки, та має величезну площу.

"Можливо, на південь від річки Вілламетт є одна або дві виноробні, які мають доступ до води. Але в нас справжній річковий пляж, як ми його називаємо. Відвідувачі з радістю знімають взуття та бовтаються ногами у воді, попиваючи вино та обідаючи на свіжому повітрі", – каже співвласник Лес Мартін.

Виноградники займають невелику частину – можливо, 10 гектарів – набагато більшої ділянки. Власність є дуже перспективною. Новий господар може купити коней чи велику рогату худобу й бути також фермером. Також можна здавати місце в оренду як місце для відпочинку чи навіть проведення весіль.

Частина площі засаджена виноградниками / Фото Luxe

У виноробні є окрема кімната для бродіння з чотирма винними резервуарами, приміщення для зберігання бочок, кімната для зберігання ящиків, критий майданчик для подрібнення та конференц-зал у сільському стилі.. Все це відповідає автентичній атмосфері помешкання.



Виноробня оснащена всім необхідним / Фото Luxe

Дегустаційний зал виноробні площею 175 квадратних метрів відкрили вже у 2011 році. Він облицьоівний шпунтованим кедром та має металевий дах із крутим схилом, який дуже до речі до дизайну80-річного сараю.

Також на території є два будинки. Основний будинок вміщує чотири спальні, три ванні кімнати, кухню, вітальню та їдальню.

Основний будинок / Фото Luxe

Другий будинок з переднім ґанком має дві спальні та дві ванні кімнати. Окрім них, на території ще є столітній сарай для сіна, сарай для коней зі стійлами та коритами і складське приміщення.



Власність розташована одразу біля річки / Фото Luxe