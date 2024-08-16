Недарма це класика: який диван для своєї вітальні обрала Синтія Ніксон

Зіркова акторка Синтія Ніксон опублікувала фото, де вона сидить зі своїм котом на великому м'якому дивані. Дизайнери одразу почали обговорювати інтер'єрний смак знаметитості.

Сірий вважають кольором минулого десятиліття, адже він останнім часом справді не такий популярний. Проте це дуже універсальний колір, який, на думку багатьох дизайнерів, виходить за рамки трендів. Синтія Ніксон для своєї вітальні обрала саме сірий диван.

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Колір дивана Синтії Ніксон як вічна класика

Сірий – це середина між чорним і білим з великою кількістю універсальних відтінків. Колір, який має чудовий вигляд як на стінах, так і на меблях.

В інтер'єрі Синтії Ніксон сірий диван створює відчуття розкоші та елегантності. Головний предмет меблів зірка доповнила темно-коричневим пледом, а поруч поставила дерев'яний журнальний столик.

На думку дизайнерів, вибір акторки доводить, що декорування сірим кольором завжди актуальне. Нейтральні відтінки – це класика для житлового простору, і легко зрозуміти чому. Спокійні м'які відтінки чудово підходять для гостьових кімнат і спалень, які слугують місцем для відпочинку.

Сірий колір став наріжним каменем у сучасному дизайні інтер'єру як універсальний та витончений фон для будь-якої кімнати. Цей нейтральний відтінок створює атмосферу спокою та стриманої елегантності, що робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче створити позачасовий інтер'єр,

– каже дизайнерка з Нью-Йорка Ніна Ліхтенштейн.

Експертка радить поєднувати сірий найперше з білим. Це свіжа комбінація. що ідеально підходить для сучасної та мінімалістської естетики. Також чудовою парою для сірого буде зелений, бо разом вони "створюють природне, органічне відчуття в кімнаті". Мовиться насамперед про шавлієвий та оливковий відтінки.