Жити там зможуть одиниці: як мотрошну в'язницю переоблаштували на житло

Колишню в'язницю в Роквіллі вже давно переоблаштувати на будинок, який зараз слугує готелем. У камерах, що стали стальнями, можуть комфортно розміститися до 18 осіб.

Моторошний будинок функціонував як в'язниця з 1879 до 1998 року. Зараз там є дев'ять номерів-камер, які здають в оренду. Будівлю назвали одним із "20 найкращих унікальних місць для ночівлі в Індіані". Зараз готель продають за 445 тисяч доларів США.

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"Сумнозвісне місце зупинки"

Будівля має дуже велику площу – 670 квадратних метрів. Там постійно бронюють номери, а отже для ночівлі цей унікальний готель багатьох влаштовує. "Ночувати там дуже зручно. Кімнати у відвідувачів розділені, адже це тюремні камери, а ще там найкраща постільна білизна", – вбачає такі переваги каже агент із лістингу Джефф Мур.

Колишня в'язниця, яка зараз функціонує як готель / Фото 360 Indy

На другому поверсі будинку розташовані житлові приміщення для власників. "Це однокімнатна квартира, яку повністю переробили, – вона в чудовому стані.

До власності належить прибудова, де облаштований салон краси з окремим входом, що має дійсний договір оренди.

Вітальня господарів на другому поверсі / Фото 360 Indy

Агенти з нерухомості кажуть, що в готелі вже є бронювання на рік вперед. Це означає, що нові власники будуть мати гарний шанс продовжити бізнес. Важливо буде зберегти унікальну історію цього будинку й оригінальні деталі з часів в'язниці. Адже саме це є родзинками готелю, куди всі так із захопленням їдуть.