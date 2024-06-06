В'язницю в Нью-Йорку перебудують на житловий комплекс: чому так вирішили

В'язницю округу Ольстер у Кінгстоні, штат Нью-Йорк, переоблаштують на багатофункціональний житловий комплекс. Уже з'явився проєкт ЖК з великою прибудинковою територією.

Із заявою про збільшення плану житлового будівництва виступив місцевий губернатор. Він сказав, що влада шукає різних способів, щоб розв'язати проблему нестачі житла в регіоні.

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В'язницю переоблаштують на ЖК

"Громади в усьому регіоні Мід-Гудзон активізуються за допомогою надзвичайних способів, щоб подолати житлову кризу", – заявив губернатор.

На будівництво виділили колосальні 67 мільйонів доларів з державного фінансування. За планом, це має бути понад 2400 одиниць житла, враховуючи понад 1300 доступних будинків. Кошти також скерують на розвиток транзиту та модернізацію інфраструктури.

"До" та майбутнє "після" / Фото Ulster County Sheriff's Office, Pennrose via Ulster County

Помешкання будуть рівномірно розподілені між людьми похилого віку та робітниками. Житло буде доступним – його вартість становитиме від 30 до 60% від середнього доходу в регіоні.

У планах також є збудувати громадську будівлю площею 465 квадратних метрів з фітнес-центром і приміщеннями для місцевих організацій. Тобто мовиться не лише про переоблаштування будівлі в'язниці, а й зведення нових будинків.

За попередньою інформацією, житловий комплекс заселять до кінця року.