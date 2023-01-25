В Україні запустять платформу, яка спростить забезпечення житлом постраждалих під час війни

Сьогодні, 25 січня, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців підписали Меморандум про співробітництво, яке передбачає запуск платформи "Україна – наш Дім".

Метою програми є полегшення доступу до рішень з відбудови житла для людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані під час війни.

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"Україна – наш Дім": що передбачає програма

Платформа дозволить поєднати гуманітарні програми з проведення екстрених ремонтів та відбудови житла з поточними планами та програмами відновлення уряду, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових інституцій. Враховуючи кількість руйнувань, саме системний підхід допоможе забезпечити житлом українців, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення.

Станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйона українців мають пошкоджене чи зруйноване житло. Кількість зруйнованих чи пошкоджених об’єктів сягає понад 170 тисяч. Такі масштаби потребують системних рішень із забезпечення постраждалих житлом,

– зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Відомо, що платформа "Україна – наш Дім" базуватиметься на таких основних принципах відбудови:

сприяння реконструкції екологічно сталими та енергоефективними способами;

забезпечення громад засобами цивільного захисту;

розширення доступу до житла та послуг для осіб з особливою вразливістю, обмеженнями мобільності та для постраждалих під час війни, у тому числі ветеранів.

Також меморандум передбачає співпрацю в розробці цифрового управління відбудовою, яке полегшить оцінку пошкоджень та виокремлення потреб для відбудови.

Водночас сторони розглянуть можливість створення віртуальної та фізичної мережі реконструкційних хабів у стратегічних місцях. Їх мета – консолідація, зберігання, розподіл та управління будівельними матеріалами, необхідними для ремонту та відбудови пошкодженого житлового фонду.

Міністерство та УВКБ ООН також мобілізують підтримку для розробки інноваційних рішень. Серед них – впровадження житлових сертифікатів, які передбачені законопроєктом №7198, що розглядається Верховною Радою. Такі сертифікати відображатимуть оцінену вартість зруйнованого майна та можуть бути використані для купівлі нової квартири чи приватного будинку.

Відразу після прийняття законопроєкту Міністерство розпочне роботу над розробкою підзаконних актів, які деталізують механізм отримання постраждалими компенсації за зруйноване та пошкоджене майно.

Як повідомлялося, УВКБ ООН вже тісно співпрацює з урядом України, місцевою владою, ООН, громадянським суспільством та іншими партнерами, щоб підтримати найбільш уразливих осіб, які постраждали від війни – як людей, які залишилися на прифронтових територіях, так і тих, хто став переміщеними особами – отримати доступ до належного та гідного житла, особливо в зимовий період.