Що робити якщо замерзла вода в трубах: дієві поради для власників приватних будинків

Зима – період сюрпризів і деякі з них не дуже приємні. Одним із таких є перемерзання трубопроводу. В такому разі власникам помешкань важливо негайно здійснити розморожування комунікацій.

Виконати роботи можна самостійно. Як це зробити, аби не зруйнувати комунікації, розповідає 24 Канал.

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Чому замерзає трубопровід

Найчастіше перемерзання пов'язане із помилками, допущеними власниками при будівництві житла або ж обробці самого турбопроводу. Серед них:

Недостатнє утеплення. Теплоізоляції потребують усі ділянки трубопроводу, які проходять вулицею. Крім того, необхідно утеплювати ділянки введення комунікацій у будинок: через фундамент чи стіни. Причому робити це потрібно особливо ретельно, оскільки будматеріали охолоджуються швидше, ніж земля.

Теплоізоляції потребують усі ділянки трубопроводу, які проходять вулицею. Крім того, необхідно утеплювати ділянки введення комунікацій у будинок: через фундамент чи стіни. Причому робити це потрібно особливо ретельно, оскільки будматеріали охолоджуються швидше, ніж земля. Комунікації проходять на недостатній глибині . Трубопровід повинен укладатися нижче за рівень промерзання ґрунту.

. Трубопровід повинен укладатися нижче за рівень промерзання ґрунту. Застій води. Навіть невеликий, але постійний тиск рідини у системі вбереже її від промерзання.

Навіть невеликий, але постійний тиск рідини у системі вбереже її від промерзання. Недостатнній діаметр трубопроводу. Чим менший переріз елементів, тим швидше вони замерзають.



Як розморозити труби узимку / Фото Unsplash

Утім, навіть правильно встановлені та утеплені комунікації можуть промерзнути за екстремально низьких температур – мінус 20 градусів за Цельсієм та нижче.

Що робити, якщо у трубах приватного будинку замерзла вода

Замерзнути можуть різні інженерні комунікації. Найчастіше замерзає водопровід, але при морозах від переохолодження не застраховані каналізація чи система опалення дому.

Що робити, якщо замерзла система водопостачання

Відігрівати заморожені комунікації починають із діагностики. Важливо зрозуміти, де саме утворився льодовий затор. Якщо проблемна ділянка розташована в зоні досяжності, то розв'язати проблему буде нескладно. Для розморожування буде достатньо направити теплий потік повітря або вилити на заморожену трубу гарячу воду.

Вплив теплом. Заморожену ділянку огортають підручними засобами – електрогрілкою, електроковдрою тощо та чекають поступового розтанення льоду. Також можна використовувати фен, спрямувавши на труду потік теплого повітря. Однак при розморожуванні пластикових деталей важливо виставити помірну температуру.

Заморожену ділянку огортають підручними засобами – електрогрілкою, електроковдрою тощо та чекають поступового розтанення льоду. Також можна використовувати фен, спрямувавши на труду потік теплого повітря. Однак при розморожуванні пластикових деталей важливо виставити помірну температуру. Розмороження окропом. Теплу воду слід вилити на промерзлу ділянку трубопроводу. Щоб подовжити ефект, частину водопроводу, на котрій здійснюється маніпуляція, замотують у ганчір'я.

Якщо замерзла підземна ділянка водопроводу, власники можуть:

Забезпечити подачу гарячої води. Для цього варто зняти запірну арматуру, взяти довгий шланг діаметром менше, ніж трубопровід та проштовхнути його у трубу, аж доки край не зіштовхнеться із льодом. Подайте гарячу воду або сольовий розчин.

Для цього варто зняти запірну арматуру, взяти довгий шланг діаметром менше, ніж трубопровід та проштовхнути його у трубу, аж доки край не зіштовхнеться із льодом. Подайте гарячу воду або сольовий розчин. Використайте електрострум, але врахуйте, що цей метод підходить лише для металевих елементів. Для того щоб розморозити труби таким способом, визначте ділянку, де утворилася крижана пробка. Очистіть водогін від ізоляції. Візьміть два відрізки електрокабелю, з'єднайте їх по черзі одним кінцем із зачищеним фрагментом, іншим із вторинною обмоткою трансформатора зварювального апарату. Прилад має бути вимкнений, інакше виникне зварювальна дуга. Виставте мінімальне значення струму та подайте електроенергію. Через трубу водопостачання піде електрострум, вона почне досить швидко розігріватися.



Як уникнути замерзання води в трубах / Фото Unsplash

Каналізація

Каналізація у приватному будинку замерзає значно рідше, проте деякі власники стикаються і з такою проблемою. Найефективнішими методами розморожування є:

Гарячий сольовий розчин. Підійде для розтоплення крижаної пробки, розташованої неподалік сантехнічного приладу.

Розігрітий кабель. Усередину каналізаційної труби його заводять через ревізійний люк, розташований неподалік пробки.

Опалення

Якщо вода замерзла у трубах опалення, їх розморожують теплим повітрям та впливом окропу. Перш ніж приступити до процедури, обов'язково потрібно відкрити кран, найближчий до крижаної пробки.

Найпростішим способом розморозити опалювальний контур вважається включення опалення на найменшу потужність. Система поступово нагріється та розтопить утворення.

Як захистити систему від промерзання

Щоб звести до мінімуму ризик замерзання системи, при її монтажі потрібно виконати кілька умов.