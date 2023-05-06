Як відбілити тюль зеленкою: несподіваний лайфхак

Через постійний контакт з пилом білий тюль з часом починає отримувати нові темніші відтінки, які не завжди личать йому та дизайну кімнати.

Звичайний порошок ефективно видаляє забруднення, але повернути колір не в силі. Проте допомогти вам може зеленка. Більше про цікавий лайфхак розповідає 24 канал.

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Як відбілити тюль

Легка та повітряна тканина тюлю може зустрічатись не лише на вікнах, але й у вигляді інших деталей інтер'єру чи навіть одягу. На жаль, вона швидко брудниться та складно відпирається. А повернути початковий колір після прання вдається далеко не всім.

Скористатись можна неочікуваною зеленкою, яка здатна повернути сяйнисту білизну. Перед пранням знімаємо тюль та ретельно струшуємо весь пил. Якщо на тканині є стійкі забруднення, їх варто вручну запрати милом, а тоді весь виріб замочити у холодному мильному розчині на 30 хвилин.



Ваші тюлі будуть білосніжні / Фото Pexels

Після цього можна переходити до наступного етапу – відбілювання. Вам знадобиться звичайна вода, марля та зеленка. У 500 мілілітрів рідини кімнатної температури додаємо 25 крапель зеленки. Готову суміш проціджуємо через марлю, аби позбутись тих залишків, які не розчинились. Варто робити все дуже ретельно, адже у гіршому випадку ви можете отримати стійкі зелені плями, видалити які буде складно.

Проціджений розчин виливаємо у 5 літрів води кімнатної температури та замочуємо в ньому тканину на 5 хвилин. За цей час тюль треба 2 – 3 рази перевернути. Далі полощимо все у холодній воді та відправляємо сушитись.