Південна виправна колонія №51, яку виставили на продаж, розташовується на п'яти гектарах землі за 3 кілометри від Чорного моря. Понад 70 будівель так і не змогли відновити після заколоту в'язнів та пожежі у 2019 році.

Щороку держава витрачає на утримання приміщень та будівель установи близько 18 мільйонів гривень. Як виглядає одеська колонія – дивіться нижче.

Цікаво Проводка у новобудові: чи потрібно її міняти та що варто знати

Де знаходиться Південна виправна колонія №51

Колонія розташована в Одесі на вулиці Люстдорфська дорога, 9 – за 5 кілометрів від центру міста, за 2,5 кілометри від залізничного вокзалу та за 3 кілометри від моря. Колонія складається з 73 об'єктів.

В установі налічується 73 об'єкти / Фото Фонду держмайна

Стартова ціна на аукціоні складає 223,25 мільйона гривень. Торги триватимуть до 24 червня.

Будівлі колонії не змогли відновити після заколоту / Фото Фонду держмайна

Читайте Готельний комплекс у Карпатах виставили на аукціон: як він виглядає та яка стартова ціна

Як виглядає одеська колонія, яку продають за 223 мільйони гривень / Фото Фонду держмайна

Що сталося в одеській колонії

30 травня 2019 року колонію законсервували, а засуджених перевели до інших установ.

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, причиною заколоту стали обшуки у засуджених. Самі ж в'язні заявили, що до інциденту призвели побиття та погані умови утримання в установі.