Південна виправна колонія №51, яку виставили на продаж, розташовується на п'яти гектарах землі за 3 кілометри від Чорного моря. Понад 70 будівель так і не змогли відновити після заколоту в'язнів та пожежі у 2019 році.
Щороку держава витрачає на утримання приміщень та будівель установи близько 18 мільйонів гривень. Як виглядає одеська колонія – дивіться нижче.
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Де знаходиться Південна виправна колонія №51
Колонія розташована в Одесі на вулиці Люстдорфська дорога, 9 – за 5 кілометрів від центру міста, за 2,5 кілометри від залізничного вокзалу та за 3 кілометри від моря. Колонія складається з 73 об'єктів.
В установі налічується 73 об'єкти / Фото Фонду держмайна
Стартова ціна на аукціоні складає 223,25 мільйона гривень. Торги триватимуть до 24 червня.
Будівлі колонії не змогли відновити після заколоту / Фото Фонду держмайна
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Як виглядає одеська колонія, яку продають за 223 мільйони гривень / Фото Фонду держмайна
Що сталося в одеській колонії
- Бунт в одеській колонії стався 27 травня 2019 року: близько 200 в'язні напали на працівників установи. 13 з них отримали поранення.
- Ув'язнені підпалили автомобіль і чергову частину. Після чого вогонь поширився на більшу територію установи.
- 30 травня 2019 року колонію законсервували, а засуджених перевели до інших установ.