Які фактори впливали на зростання цін у новобудовах у 2023 році: відповідь експертки

Протягом 2023 року середня вартість квартир на первинному ринку зросла майже у всіх регіонах України. Експертка з нерухомості розповіла, що на це повпливало кілька факторів.

Цього року не було різких зростань і падінь у ціні – ринок навпаки стабілізувався. Якщо ціни й зростали, то це було поступово під впливом здорожчання собівартості. Про це в коментарі 24 Каналу повідомила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Що впливало на зростання цін у новобудовах

Експертка Вікторія Берещак каже, що у 2023 році помітно зросла вартість будівельно-монтажних робіт, в середньому на 35%, а також будматеріалів – на 45% через низку факторів:

інфляція;

нестача кваліфікованих будівельників, які пішли в ЗСУ;

зміна (подовження) логістичних ланцюжків;

подорожчання сировини;

втрата виробничих потужностей на Сході та Півдні.

Хоча причини зростання цін на житло в новобудовах суттєві, існував один стримувальний фактор, завдяки якому підвищення були помірними.

Серйозним стримувальним фактором стала психологічна і фінансова неготовність українців нести гроші масово у відділи продажів. Тому за рік маємо зростання середньої вартості квадратного метра в Києві в межах 5% у гривні (у ліквідних помітніше, різниця може сягати 7 – 12% залежно від якісних характеристик комплексу та ступеню готовності за рік), у Львові – на 7%,

– дослідила Вікторія Берещак.

Тим часом в Івано-Франківську, Тернополі чи Ужгороді зростання за рік помітніші й коливаються в межах 18 – 23%.

За останні два місяці ціни на житло у Львові знизилися

У Львові і на первинному, і на вторинному ринках вартість купівлі квартир знизилася. У відсотках падіння ціни складає 3 – 5%. Місцевий рієлтор Олександр Мількович каже, що ті львів'яни, які зараз продають житло, змушені знижувати ціну.

Найвищі ціни на квартири були влітку, тобто 4 – 5 місяців тому. Опісля ринок зупинився й забудовники почали пропонувати багато акцій, безвідсоткових розтермінувань. Проте це поки що не допомогло покращити ситуацію.