Які міста України відкрили найбільше аукціонів з оренди нерухомості у 2021 році

У 2021 році 868 міст та селищ України оголосили майже 18,5 тисяч аукціонів з оренди комунального майна у системі "Прозорро.Продажі".

Згідно з даними системи, за результатами успішних торгів органи місцевого самоврядування отримують від оренди 54 мільйонів гривень доходу щомісяця. Розповідаємо, які міста стали лідерами.

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Які міста провели найбільше вдалих аукціонів

Перше місце в рейтингу зайняв Енергодар, де успішними виявилися 43 з 48 оголошених аукціонів. Як наслідок місто залучатиме 226 тисяч гривень щомісяця.

На другому місці рейтингу – Житомир, де відбулося 79% успішних аукціонів (218 з 277 аукціонів). Місто зароблятиме з оренди понад 1 мільйон гривень щомісяця.

Трійку лідерів замикає Нетішин на Хмельниччині. За підсумками року місто оголосило 89 е-аукціонів, 78 з яких були успішними і принесуть громаді понад 243 тисяч гривень щомісячного доходу.

На четвертій сходинці рейтингу – Київ, показник успішності у якому становить майже 72%.

До десятки лідерів також увійшли Кривий Ріг Чернівці, Горішні Плавні, селище міського типу Кегичівка, Миколаїв та Луцьк.

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Міста-лідери за кількістю аукціонів та доходами

Лідерами рейтингу стали Київ, Дніпро та Харків.

Столиця оголосила 1 144 аукціони, з яких успішними були 821. За результатами торгів Київ буде отримувати до бюджету понад 9 мільйонів гривень щомісяця. Дніпро провів 699 аукціонів, з яких – 521 успішний. Відтак до бюджету міста надходитиме 2,7 мільйона гривень кожного місяця. Харків отримуватиме від оренди щомісяця 2,7 мільйона гривень завдяки 687 успішним аукціонам.