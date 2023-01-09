Пора попрощатися: дизайнерка назвала стиль інтер'єру, що втратив актуальність

Тенденції в інтер'єрі приходять та йдуть. Утім, якщо ви шукаєте оригінальні рішення для оформлення власного будинку, краще відмовитися від тих, що будуть неактуальними найближчими роками.

Британська дизайнерка інтер'єрів Шанейд Макалістер-Фішер вважає, що цьогоріч варто попрощатися зі стерильним мінімалізмом, який вже давно втратив актуальність, проте досі використовується при оформленні житла за інерцією.

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Мінімалізм – один з антитрендів 2023 року

Мінімалім – це про просторі, наповнені повітрям та світлом приміщення, чіткі лінії, відсутність яскравих кольорів та монохромну палітру. Такий дизайн інтер'єру потребує особливої акуратності, особливо, якщо мовиться про шви, кути, поверхні. Тому часто, оформлюючи будинок у такому стилі, власники стикаються із рядом проблем. Мінімалістичне житло потребує щоденного прибирання, білі стіни втрачають початковий естетизм, а світлі кухонні фасади – вкриваються плямами.



Мінімалістичні рішення більше неактуальні / Фото Unsplash

Часто при мінімалізмі використовується відкрите планування. Меблі при цьому функціональні та практичні. Однак, за словами експертки, 2023 рік – найкращий час, аби відмовитися від цього стерильного тренду.

Ми переходимо від стерильного життя до більш природних та вишуканих стилів, які ставлять комфорт на перший план. Плоскі матеріали, такі як скло та акрил, слід замінити на тепліші текстури. Це допоможе створити затишний простір, який не придушуватиме почуття,

– пояснила Макалістер-Фішер.



Дизайнерка радить уникати білих фасадів на кухні / Фото Unsplash

Яскраві та динамічні: якими будуть трендові приміщення

Головна тенденція 2023 року – яскраві кольори, а не холодні відтінки. На думку дизайнерки, головними у оформленні житла стануть червоний та помаранчевий. Для тих, хто не готовий оформити житло в яскравих тонах, вона пропонує використовувати відповідні кольори лиш в акцентних елементах.

Ідеї для оформлення інтер'єру / Фото ShanadeMcAllisterFisherDesign