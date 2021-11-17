Замість тисячі дерев: проєкт інноваційного хмарочоса, який поглинає вуглець

В рамках конференції ООН, присвяченій темі зміни клімату, американська архітектурна студія Skidmore, Owings & Merrill (SOM) представила прототип хмарочоса, який може очищати повітря навколо багатоповерхівок.

Автори проєкту планують, що для розробки використовуватимуться екологічно чисті матеріали, зокрема деревину, біоцеглу, конопляний та біобетон. В разі успішної реалізації, архітектори створять будівлю, яка не лише споживає нульову кількість енергії, але й самостійно поглинає вуглець.

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Мета проєкту – знизити вуглецевий вплив будівництва на 50%. На думку авторів, це можливо при відмові від традиційних бетону та сталі.

Що відомо про проєкт

Хмарочос поглинатиме до 1 000 тонн вуглецю на рік / Фото archdaily

Ми розробили ідею так, щоб її можна було застосувати та адаптувати для задоволення потреб будь-якого міста у світі, з потенціалом позитивного впливу на будівництво будь-якого масштабу,

– заявили у SOM Partners.

Хмарочос поглинатиме до 1 000 тонн вуглецю на рік – це еквівалентно тому, скільки переробляє за цей же час 48 500 дерев. Отриманий вуглець автори пропонують продавати для промислового використання, створюючи "кругову економіку видалення вуглецю".

Завдяки інтегрованій біомасі та водоростям, фасади зможуть перетворити будівлю на джерело біопалива для систем опалення, автомобілів і навіть літаків.

Інноваційні фасади зроблять будівлю джерелом біопалива / Фото archdaily

За оцінками сьогодні на глобальне будівництво припадає майже 40% усіх викидів CO2 у світі.

Urban Sequoia – це наступний крок після "вертикальних садів" – озеленених хмарочосів, які вже давно будуються в усьому світі.

Urban Sequoia – відео з каналу Skidmore, Owings & Merrill