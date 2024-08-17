Дівчина знайшла покинутий будинок у лісі, який виявився не просто житлом

Місцева шотландська дослідниця Хлоя Урбекс знайшла покинутий будинок у лісі. Коли вона пробралася всередину, то зрозуміла, що це не житло.

Дівчина знайшла покинуту будівлю, коли вивчала карту місцевості під час вікенду. Будинок стояв покинутим багато років через своє відокремлене розташування в лісі.

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Що це за таємничий будинок

За словами дівчини, покинутий будинок виявився старим моргом. Про це вона розповіла у відео на тікток-сторінці.

Ми не могли не відвідати це місце, тому пробралися всередину через вікно. У самому морзі було дуже спокійно. Найкраще, що ми знайшли всередині, – це каплиця,

– поділилася дослідниця.

Хлоя показала своїм глядачам невелику будівлю, схожу на бунгало. Всередині були шафи-холодильники, які наштовхнули її на висновок, що це колишній морг.

Будинок виявився старим моргом: дивіться відео

Крім того, вона помітила труни, які вже почали гнити. Також дівчина показала каплицю, вівтар, Біблію, хрест і кубок, у якому тримали святу воду.

Цікаво, що Хлоя вже не раз відкриває цікаві історичні місця. Одного разу вона навіть натрапила на занедбаний відкритий басейн в Англії, який "відновила" природа.