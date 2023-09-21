Результат вражає: як австралійка перетворила напівзруйнований будинок на житло мрії

Раніше цей будинок у Брисбені був у такому жахливому стані, що поруч з ним стояла табличка "Небезпека. Не заходити". Та нова власниця з допомогою рідних змогла перетворити його на розкішне житло.

У березні 2019 року Лаура Хаттін купила на аукціоні за 665 тисяч доларів напівзруйнований будинок 1920-х років. Його вважали найгіршим у Брисбені, тож всі дивувалися такому вчинку.

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Неймовірне перетворення

Власниця витратила близько 400 000 доларів, щоб повернути його до життя. У цьому завданні їй дуже допомагав тато – будівельник за фахом.

"Ми отримали будинок за нижчу вартість землі. Це було важко, але так, це окупилося. Ми самі зробили стільки, скільки могли. Ці 400 000 доларів не включають витрати на оплату праці мого тата чи мої власні", – поділилася австралійка.

Лаура каже, що завжди знала, що це хороша інвестиція. Нерухомість у цьому районі з'являється не дуже часто, але за високою ціною. Тож жінка впевнена, що її сім'ї дуже пощастило знайти цей напіврозвалений будинок.

Будинок зовні "до" та "після" / Фото Lyndon Mechielsen

Австралійка зізнається, що це було справжнім випробуванням, але в її уяві чітко виднівся будинок мрії. Вона знала, що за кілька років на цьому місці буде прекрасне житло.

"Ми знали, що для цього знадобиться багато роботи. Наша сім'я замінила 60 відсотків будинку. Ми справді намагалися якомога більше відновити оригінальний будинок і просто замінити те, що нам було потрібно. Як і мій тато, у мене є пристрасть до старих будинків, які мають характер і розповідають історію", – каже Хаттін.

"Перевтілення" вітальні / Фото Lyndon Mechielsen

У майбутньому Лаура планує покращити інтер'єр, створивши дві окремі житлові зони. Нижній поверх має бути автономним, щоб його можна було здавати в оренду та з цього виплачувати іпотеку. Також жінка хоче поставити внутрішні сходи, зробити терасу позаду та розширити кухню.