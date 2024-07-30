Туди краще не заходити: який будинок продають у Британії за 1 фунт

У британському містечку Ньюкасл-на-Тайні продають житло за 1 фунт, що дорівнює близько 50 гривням. Це стартова вартість будинку, який планують віддати на аукціоні.

Нерухомість у Британії за такою ціною продають не просто так. Звісно, тут є підступ. Майбутнім власникам доведеться добряче попрацювати, перш ніж помешкання стане придатним для проживання.

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Який інтер'єр в будинку за 1 фунт

Агент з нерухомості Паттісон показав будинок на своїй тікток-сторінці. Живопліт при вході так заріс, що житло ледь видно з вулиці. Фасад будинку в дуже занедбаному стані: стіни вкриті тріщинами, а дерев'яні віконні рами майже повністю прогнили.

Кімнати вразили ще більше – вони завалені картонними коробками та пінопластом. Складається враження, наче хтось дуже швидко пакував свої речі перед від'їздом. Також здається, ніби житло пограбували, бо меблі, побутова техніка та інші речі попередніх мешканців у жахливому стані.

Занедбаний будинок, який продадуть на аукціоні: відео

В кухні стоїть плита, старий телевізор та облаштоване робоче місце з принтером, а вітальня завалена поламаними меблями та сміттям. Також можна побачити старий комп'ютер з великим монітором 1990-х років.

Віртуальну екскурсію рієлтор завершує в підсобному приміщенні (зі зламаними шафами та горою всілякого непотребу).

Місцеві експерти кажуть, що стартова ціна подібних об'єктів на ринку низька. Та на аукціоні їх, найімовірніше, продадуть значно дорожче.