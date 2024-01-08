Як зробити ванну кімнату максимально комфортною: запам'ятайте ці три розумні поради

Ванна кімната не лише має бути функціональною, а також комфортною та затишною. Адже це місце, де ми готуємось до нового дня, а потім завершуємо його.

Якщо використати правильний підхід в облаштуванні ванної кімнати, то вона стане вашим місцем для маленького відпочинку. Дотримуйтеся цих трьох головних правил, які створили провідні дизайнери.

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Уникайте безладу

Так, це перше правило, якого завжди варто дотримуватися, щоб ванна кімната залишалася комфортною.

"У ванних кімнатах постійно накопичується багато різних баночок від косметики, купа паперу, зношені рушники. Упорядкувавши їх, ви позбуваєтеся візуального безладу, який просто викликає стрес", – кажуть експерти.



У цій ванній кімнаті немає нічого зайвого / Francis Amiand

Використовуйте заспокійливі кольори

Колір впливає на настрій, тому обирайте відтінки з думкою про розслаблення. "Згідно з психологією кольору, земляні тони, як-от різні відтінки синього та зеленого, особливо сприяють розслабленню", – каже провідна канадська дизайнерка інтер'єру Кілі Сміт.

Популярним зараз є світлий шавлієвий відтінок, особливо в поєднанні з природними матеріалами, як-от дерево, для створення органічної атмосфери. Це викликає відчуття, наче ви перебуваєте на природному оазисі.



Ванна кімната зі стінами м'якого шавлієвого відтінку / Фото Caroline Riddell Interiors

Встановіть регульоване освітлення

Освітлення ванної кімнати має ключове значення для створення певної атмосфери в кімнаті. Якщо воно регулюється, то зранку можна вмикати все світло, щоб швидко прокинутися, а ввечері знижувати рівень освітлення, щоб розслабитись.



Ідея освітлення ванної кімнати над дзеркалом на димерах / Фото James Merrell

"Регульоване освітлення, як-от димери та м'які світлодіодні ліхтарі, стали основним елементом для створення атмосфери, як у спа. Поєднання тьмяного світла з ніжним сяйвом ароматичних свічок підвищує рівень спокою", – каже американський дизайнер інтер'єру Арпіт Джейн.