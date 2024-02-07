Столітній будинок в бухті озера Мічиган: за скільки продають цю унікальну нерухомість

У Вісконсині продають особливий столітній будинок, що розташований у бухті озера Мічиган. Це унікальна пропозиція не лише через розташування, а й через дизайн, де поєднані історичні та сучасні деталі.

Будинок має площу майже 465 квадратних метрів. Його продають за 2,34 мільйона доларів, хоча спочатку ціна була значно вищою.

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Будинок зі старовинним шармом у бухті озера

Розкішна нерухомість з шістьма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами датована 1914 роком. Раніше вона була резиденцією відомого архітектора, який і спроєктував цей будинок.

Після митця було ще чотири власники. Теперішні господарі придбали власність ще у 2002 році та проживали там разом зі своєю сім'єю. Зрештою, усі п'ять власників дбали про те, щоб максимально зберегти принади цього будинку. Серед оригінальних архітектурних деталей – ошатні вироби з дерева, стелі з балками, каміни та паркетна підлога.

Великі та просторі кімнати / Фото Shutter Zone Media

"Цей будинок побудований у бухті та має великий піщаний пляж – це рідкість для місцевості. А ще він розташований в одному з найпопулярніших районів Мілвокі та південно-східного Вісконсина", – каже агентка з продажу.

Наступному власнику не потрібно буде інвестувати в капітальний ремонт, адже будинок постійно оновлювали. До речі, оригінальний план креслення архітектора входить у вартість житла