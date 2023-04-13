На ринку Австралії з'явився дім з квартирою-студією в переобладнаному автобусі

У Баркерс-Крік продають розкішну нерухомість на вершині пагорба. До власносні належить будинок та квартира-студія, що облаштована в колишньому автобусі.

У фермерському будинку з чотирма спальнями в стилі хемптон теперішні власники жили близько 20 років. За цей час вони виховали чотирьох дітей у власності та завершили кілька модернізацій. З новинок – двоповерховий автобус 1930-х років у саду, в якому облаштували житло.

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Затишний дім та квартира-студія в автобусі

Помешкання в автобусі може здатися ідеальним місцем для підліткової спальні чи схованки. Власники ж використовували його як тихий простір, щоб усамітнитися.

Ретро-автобус привезли з Мельбурна. Раніше він був транспортним засобом для мобільних уроків музики. У саду на заміській ділянці він розташований поряд зі скульптурною металевою хатиною з відкритим баром і каміном.



Власники облаштували помешкання в автобусі / Фото Realestate

"Ви можете уявити, що сидите там у холодний осінній день, випиваєте та милуєтеся краєвидом", – каже агент з нерухомості.

У двоповерховому будинку є простора вітальня відкритого планування з дров'яним обігрівачем і французькими дверима, що ведуть на балкон. Звідти відкривається чудовий краєвид на гори Александр та Франклін й на регіон Дейлсфорд.

Вітальня з панорамними вікнами / Фото Realestate

Також тут є кухня, надворі – відкритий павільйон для йоги з видом на дамбу, баскетбольний майданчик, фруктові дерева та курник. Ціна маєтку площею 4,05 га становить 1,9 – 2,075 мільйона доларів США.

Кухня у світлих відтінках з дерев'яними меблями / Фото Realestate