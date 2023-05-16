Усамітнений будинок на березі озера: у Нью-Йорку продають ну дуже затишний дім
Джерело:Realtor
Це житло у Віллсборо, штат Нью-Йорк, настільки бажане, що вийшло на ринок лише втретє з моменту завершення будівництва в 1949 році. Воно розміщене окремо від усіх будинків на березі озера.
Цікава частина цього будинку – скляні стіни. Коли люди заходять усередину, то їх не покидає відчуття, ніби вони оточені природою.
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Усамітнений будинок біля озера
Будинок у дуже хорошому стані та доглянутий. Він зазнав мало змін за час існування, стіни та вікна ніхто не змінював.
На території є дві основні споруди – головний будинок і гостьове помешкання, яке власники назвали літнім. Їх з'єднує крита доріжка.
Дві спальні та дві ванні кімнати розміщені в головному будинку, ще шість спалень і ще чотири ванні кімнати розташовані в літньому помешканні.
"Вони схожі на маленькі кімнати для гостей, призначені для усамітнення та відокремленості від основного будинку", – пояснює агентка з лістингу Джо Анна Гілтнер.
У 2006 році збудували третю споруду. Там облаштовано ігрову кімнату та складську зону, яка схожа на інші частини будинку.