5 способів, як створити теплий і затишний інтер'єр у ванній кімнаті
Джерело:Homes & Gardens
Часто ванні кімнати роблять яскраво білими і максимально стриманими, через що виникає відчуття, наче ви в санітарному приміщенні. Дизайнери дали п'ять порад, які допоможуть вам створити затишну ванну.
Ванні кімнати більше ніж будь-які інші можуть здаватися холодними, стерильними та непривітними. Проте останні кілька років дизайн ванних трансформувався – тепер це стильні затишні приміщення з кольоровими акцентами. Якщо у вас досі не так, ось кілька порад для оновлення або ремонту.
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Зробіть несподіваний акцент
Як щодо сміливих квіткових шпалер на нейтральному тлі? Це несподіваний елемент, завдяки якому ванна кімната має "живий" вигляд.
Обирайте меблі й сантехніку м'яких форм
Строгі, кутасті форми вже трохи набридли, тож дизайнери у своїх роботах дуже часто використовують меблі й сантехніку м'якшої обробки.
Подбайте про м'яке освітлення
Правильне освітлення є одним із найважливіших аспектів дизайну ванної кімнати, оскільки воно має силу повністю змінити атмосферу приміщення. Обирайте лише тепле світло, коли обираєте лампи до світильників. Особливо це потрібно, якщо у вас повністю біла ванні кімната, щоб зробити простір затишним і теплим.
Використайте сміливі яскраві кольори
Додавання яскравих відтінків, таких як сонячно-жовтий, гарантовано оживить невелику ванну кімнату, в якій бракує природного світла. Блакитний тим часом пом'якшить простір, зробить дизайн ніжнішим.
Додайте аксесуари
Якщо ви хочете додати індивідуальності в дизайн, то не помилитесь, якщо використаєте декор, картини, рослини чи навіть змішувачі цікавих кольорів. Особливого шарму додадуть вінтажні килими.