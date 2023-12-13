5 способів, як створити теплий і затишний інтер'єр у ванній кімнаті

Часто ванні кімнати роблять яскраво білими і максимально стриманими, через що виникає відчуття, наче ви в санітарному приміщенні. Дизайнери дали п'ять порад, які допоможуть вам створити затишну ванну.

Ванні кімнати більше ніж будь-які інші можуть здаватися холодними, стерильними та непривітними. Проте останні кілька років дизайн ванних трансформувався – тепер це стильні затишні приміщення з кольоровими акцентами. Якщо у вас досі не так, ось кілька порад для оновлення або ремонту.

Зверніть увагу Як підтвердити дохід при купівлі квартири: поради девелопера

Зробіть несподіваний акцент

Як щодо сміливих квіткових шпалер на нейтральному тлі? Це несподіваний елемент, завдяки якому ванна кімната має "живий" вигляд.

Чорні шпалери з квітковим принтом у ванній / Фото Plaster & Patina

Обирайте меблі й сантехніку м'яких форм

Строгі, кутасті форми вже трохи набридли, тож дизайнери у своїх роботах дуже часто використовують меблі й сантехніку м'якшої обробки.

Окрема ванна вигнутих форм / Фото Emily Finch

Подбайте про м'яке освітлення

Правильне освітлення є одним із найважливіших аспектів дизайну ванної кімнати, оскільки воно має силу повністю змінити атмосферу приміщення. Обирайте лише тепле світло, коли обираєте лампи до світильників. Особливо це потрібно, якщо у вас повністю біла ванні кімната, щоб зробити простір затишним і теплим.

Тепле природне світло в приміщенні / Фото Future

Використайте сміливі яскраві кольори

Додавання яскравих відтінків, таких як сонячно-жовтий, гарантовано оживить невелику ванну кімнату, в якій бракує природного світла. Блакитний тим часом пом'якшить простір, зробить дизайн ніжнішим.

Мансардна ванна кімната з жовтими панелями та блакитними шпалерами / Фото Sarah Vanrenen

Додайте аксесуари

Якщо ви хочете додати індивідуальності в дизайн, то не помилитесь, якщо використаєте декор, картини, рослини чи навіть змішувачі цікавих кольорів. Особливого шарму додадуть вінтажні килими.

Ванна зі старовинним килимом і туалетним столиком із латунними деталями / Фото Alix Day