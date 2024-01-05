Поруч з гірськолижним комплексом: скільки коштує котедж у курортному селі Волосянка

У Волосянці, що неподалік від Славського, продають двоповерховий котедж з новим ремонтом. До гірськолижного курорту "Захар Беркут" їхати всього лише 10 хвилин.

Котедж побудували в період з 2001 по 2010 роки. Нещодавно в ньому почали робити ремонт, але виконали його лише на 50%. Вартість такого помешкання становить 77 900 доларів, тобто близько 3 мільйонів гривень. Проте автор оголошення вказує, що ціна договірна, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошень на OLX.

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Який вигляд має котедж у Волосянці за 3 мільйони

Житлова площа котеджу становить 86 квадратних метрів. У будинку є три кімнати, кухня-їдальня та два санвузли. Його продають мебльованим з новою побутовою технікою. Тип опалення – індивідуальне електричне.

Стіни облицьовані деревом у кожній кімнаті / Фото OLX

Проте, якщо враховувати той факт, що ремонт виконаний лише на 50%, новому власникові чи власниці треба буде витратити чималі кошти, щоб завершити облаштування. Не кожен на таке погодиться, адже це непередбачувані витрати.

Водночас усе залежить від того, як котедж будуть використовувати. Якщо його придбають з метою здавати в оренду відпочивальникам, то з часом витрати покриються. Це може стати чудовим джерелом пасивного заробітку.

Скільки коштує найдорожчий будинок у Славському

У курортному селищі Славське на продаж пропонують всього лише 10 будинків. Станом на кінець грудня найдорожчим із них був двоповерховий дерев'яний котедж із 17 сотками землі. Ціна такої власності становить 300 тисяч доларів.

Усередині власники облаштували аж 22 маленькі кімнати з балконами, адже котедж завжди здавали в оренду відпочивальникам. На території котеджу є стоянка для автомобілів, альтанки та відпочинкова зона. Ймовірно, новий власник чи власниця також здаватимуть котедж в оренду, адже в курортному селищі це дуже прибутково.