Неможливо боротися: як будинок британського подружжя став зеленим від однієї рослини

Британці Майкл і Тереза Лай придбали унікальний будинок у Лондоні ще в 1984 році. Вже тоді він був обплетений ліаною. З кожним роком рослина більше розмножується, що дуже турбує сусідів.

Ліана "полонила" будинок Лаїв не дарма. Кажуть, що колись усім, хто переїжджав до маєтку, дарували цю рослину, якою потім прикрашали фасади.

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Будинок став зеленим

Як подружжя не намагалося облагородити ліану, вона далі росте у звичному темпі. Наразі вона покрила все помешкання, окрім вікон та невеликої прибудови. Що буде далі – не знає ніхто.



Ліана не розрослася лише на прибудову / Фото Triangle News

Майкл кілька років тому помер, тому Тереза залишилася жити сама. Очевидно, їй важко доглядати за цією рослиною, а збоку ще й скаржаться сусіди. Вони кажуть жінці, щоб та нарешті навела лад.

Він приваблює безліч жуків. Можливо, щось подібне мало б гарний вигляд у маленькому селі, але тут (у Лондоні – Нерухомість 24) це не доречно,

– каже 59-річний місцевий житель Марк Філпот.

Ще один сусід, 90-річний Ерік Сендс, теж не в захваті від "зеленого будинку", але співчуває Терезі. Він знає, що рослину ніхто не зміг викорінити.



"Зелений будинок" з вулиці / Фото Triangle News

Моя родина переїхала сюди 88 років тому. Звідтоді, скільки себе пам'ятаю, так було завжди. Думаю, зараз зняти оце все буде дуже важко, бо доведеться зривати всю плитку,

– поділився чоловік.

Варто зазначити, що багатьом людям цей стиль подобається. Один із сусідів сказав, що "подружжя стало місцевою легендою". Він не раз бачив, як люди фотографуються, коли йдуть повз. Чоловік каже, що це не просто будинок, а "визначна пам'ятка".