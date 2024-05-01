"Наймоторошніший дім у світі": жінка колекціонує у своєму будинку речі померлих людей

На думку оточення, 33-річна Беккі Енн Галентайн живе у "найжахливішому будинку у світі". У своєму домі вона накопичує речі та предмети померлих людей, серед яких навіть є труни.

За останні роки Беккі зібрала сотні предметів, зокрема, фігурки привидів, ляльки і навіть мішечок з дитячими зубами. Деякі речі можна з упевненістю називати артефактами. Цікаво, що будинок жінки теж має історичну цінність, бо його звели у 1900-х роках.

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Будинок, у якому дуже моторошно

Жінка каже, що багато хто звинувачує її в одержимості смертю, і це начебто не зовсім нормально. Вона ж вважає, що в такий спосіб зберігає пам'ять про мертвих людей.

Кожна річ виходила від людини, яка жила, і вона представляла її як особистість. Є так багато особистої історії від людей, які жили нормальним повсякденним життям, яке, по суті, було стерте з історії. Єдиний спосіб запам'ятати їх – врятувати ці речі,

– каже Беккі.



Беккі має навіть труну / Фото Mirror

Про захоплення жінки знає багато людей. Вони надсилають їй речі померлих, які бояться тримати в домі. Також Беккі поповнює свою колекцію, викуповуючи предмети на аукціонах, блошиних ринках або в антикварних магазинах.



Ляльки справді моторошні / Фото Mirror

З незвичних речей можна виокремити інвалідний візок із психіатричної лікарні, пам'ятник дитині, що померла ще в 1906 році та ланцюг людського волосся від хлопця, який був ув'язнений за вбивство.

Беккі каже, що померлі були такими ж людьми, як і ми, і ми повинні поважати їх, а не боятися. Вона називає себе "берегинею загублених речей та історій".