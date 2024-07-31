Один із найдорожчих будинків у світі продали зі знижкою в 154 мільйони доларів: що це за житло

Мегаособняк у Лос-Анджелесі з назвою The One, тобто "Єдиний" є одним із найдорожчих у світі. Його намагалися продати за 295 мільйонів доларів, але в підсумку "віддали" за 141 мільйон.

Нерухомість більш ніж удвічі перевищила попередній рекорд аукціону в США. Вона має площу 9750 квадратних метрів і вміщує 20 спалень і 30 ванних кімнат.

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Який вигляд має будинок за 141 мільйон доларів

Власником будинку є розробник та кінопродюсер Ніл Ніамі. Житло не дарма називається «Єдиним», бо, окрім десятків спалень і ванних кімнат, воно вміщує басейн олімпійського розміру та ще п'ять трохи менших басейнів.

Один із басейнів / Фото Los Angeles Times

І це ще не все: усередині є нічний клуб, що займає 650 квадратних метрів площі. До нього можна потрапити через бічний вхід, що дуже зручно як для господаря, так і для гостей.

Особняк розташований у чудовому місці з виглядом на вершину пагорба та басейн Лос-Анджелеса і Тихий океан.

Коли у вас є щось рідкісне, як Мона Ліза, ви можете просити за це все, що захочете. Коли будинок тільки будувався, мені довелося закласти основу вартістю 500 мільйонів доларів, а зараз у Лос-Анджелесі та в усьому світі стільки тризначних продажів, що ціна, яку просять, уже не здається необґрунтованою,

– прокоментував Ніамі захмарну вартість.



Простора вітальня / Фото Los Angeles Times

Щоб побудувати нерухомість, кінопродюсер взяв кредит у розмірі 82,5 мільйона доларів.

В аукціонному домі розповіли, що вартість нерухомості становила 126 мільйонів доларів, коли вона "пішла з молотка".

Комісія від агентів у розмірі 12% збільшила загальну ціну до 141 мільйона доларів. Остаточна сума більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд з продажу будинків.