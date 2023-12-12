Американка переїхала жити у фургон, щоб стати мільйонеркою: скільки вона вже заощадила

Карлі із Форт-Ворт, штат Техас, придбала фургон і облаштувала його під житло. Жінка відмовилася від звичайного життя для того, щоб закрити борги, багато заощаджувати й стати мільйонеркою.

У 2008 році після закінчення коледжу Карлі зрозуміла, що в неї залишилося мало коштів на проживання і кілька невиплачених кредитів. Тоді вона й наважилася на "маленьке життя" і придбала фургон разом із позашляховиком за 14 тисяч доларів.

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Американка живе у фургоні, щоб стати мільйонеркою

38-річна жінка живе у фургоні розміром 6 на 2 метри. Її річний прожитковий мінімум становить 25 тисяч доларів, що, очевидно, дуже мало. Кредити американка вже всі сплатила, тому вирішила, що більшу частину зарплати буде заощаджувати, а це 58 тисяч доларів на рік.

Розповідаючи про свої повсякденні витрати, Карлі зазначила, що кожної п'ятниці вона бере 120 доларів на тиждень.

"Спочатку я купую найнеобхідніше, наприклад, продукти, бензин для моєї машини – а потім усе, що залишиться, витрачаю на посиденьки з друзями. Ці щасливі години справді позбавляють від думок про наступне складання бюджету", – поділилася американка.



Карлі у своєму фургоні, який переоблаштувала на житло / Фото CNBC Make It

Карлі розповідає, що до 26 років накопичила вже понад 100 тисяч доларів США, додавши, що тепер хоче стати мільйонеркою до 45 років.

"Я не обов'язково хочу піти на пенсію. Я хочу витратити ці гроші на те, щоб звертатися до людей і допомагати їм змінити життєву ситуацію, яка залежить від фінансів", – зазначила Карлі.

Валлієць перетворив вантажівку на затишне житло

Тесля з Вельсу продав свій будинок, щоб розрахуватися з боргами. Для того, щоб мати хоч якийсь притулок, він придбав стару вантажівку, в якій колись перевозили коней. Життя змусило чоловіка самотужки робити ремонт, і так він став теслею.

Інтер'єр його нового помешкання просто вражає, особливо розкішною є ванна кімната з джакузі в стилі спа. Усі просто шокуються, коли валлієць каже, що переоблаштував вантажівку всього за 12 тижнів. Це житло справді варто побачити.