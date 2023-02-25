Туристи щодня заглядають у вікна: кумедна розповідь про людей, які мешкають в історичній садибі

Напевно, кожен з нас мріяв жити у маєтку, який має особливу історію. Можливо, але лише в одному випадку – якщо він є закритою приватною власністю.

Селище Вілтишир – дуже популярне туристичне місце у Великій Британії. Дорога від Лондона складає лише 2 години поїздом, тому не дивно, що ледь не щодня тут блукають справжні натовпи.

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Найбільшою "зіркою" містечка є маєток Айфорд, який почав свою історію у 14 столітті. У 1899 році його придбав відомий садовий дизайнер Гарольд Пето та перетворив його на справжній райський куточок.

Куточок історичного сільського раю у Великій Британії / Фото Beautiful Bath

Сади маєтку стали шедевром в італійському стилі, який вражає красою і сьогодні. На території є тераси, статуї, фонтани та тихий монастирський сад. Оточує садибу річка Фром, а статуя Британії велично зустрічає усіх гостей.

Цікаво, що в маєтку мешкають люди, а в будинку часто проходять культурні заходи. Натовпи туристів проходять повз вікна та заглядають досередини, але тут це звична справа.

Як повідомляють гіди Великої Британії, Айфорд поволі втрачає популярність, адже молодь вважає сільську місцевість нудною. Можливо, залишилося зовсім небагато часу до того моменту, як в Айфорд огорнуть тиша та спокій, про які тут мріють вже дуже давно.