Жодного зниження цін за 40 років: скільки коштує нерухомість у найдорожчому селищі Європи

Історія швейцарського Гштааду пов'язана з нескінченною кількістю легенд. Згідно з місцевими переказами, пагорби та долини регіону, де розташоване селище, витворене за допомогою божественного втручання. Це здавалося мешканцям єдиним правдоподібним поясненням виникнення настільки мальовничої природи.

Сьогодні міфологія Гштааду дещо змінилася. Гірськолижний курорт пов'язують не стільки з богами, скільки з найзаможнішими людьми, які приїжджають сюди на відпочинок в п'ятизіркові готелі.

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Гштаад балансує між природними багатствами та продуманою інфраструктурою. Тут давно встановлено правила містобудування та обмеження на зведення сучасних багатоповерхівок. Готелі та будинки, які оновлюються, щоб відповідати сучасним параметрам енергоефективності, залишаються в первозданному екстер'єрі у стилі шале.

Гштаад зберігає свої традиції й ніхто не хоче їх змінювати. Водночас тут тривають постійні трансформації: люди купують нерухомість, ремонтують старі будинки та будують нові готелі.

Особливості нерухомості у Гштааді

Будинки не змінюють традиційного вигляду / Фото Pexels

Одноманітність дерев'яних фасадів з гострими дахами та декоративною ліпниною допомагає зберегти автентичність селища – тут усе відповідає затишному "альпійському іміджу". Будинки стримані та зручні, обладнані всі необхідним, проте не виділяються на тлі природи.

Внутрішні житлові приміщення також підкреслюють природу Гштаада. Дерев'яні інтер'єри з камінами та панорамними вікнами – це те, що приваблює заможних туристів, які приїжджають відпочити від цивілізаційного шуму.

Ціни на нерухомість

Ціни на нерухомість можуть досягати 71 000 доларів за "квадрат" / Фото Forbes

Жителі та гості Гштаада – одні з найбагатших людей у світі. І це не дивно, враховуючи ціни на тутешню нерухомість. Відсутність громіздких багатоповерхівок та щільної забудови призвели до дефіциту пропозицій, що вплинуло на високу вартість житла.

Гштаад – одне з найдорожчих місць у горах Європи та навіть світу, – розповідає місцевий агент з нерухомості, – середня ціна квадратного метра становить близько 33 000 швейцарських франків або 36 000 доларів, при цьому ціни можуть досягати більше ніж 65 000 швейцарських франків – близько 71 000 доларів – за квадратний метр.

Ринок житла Гштаада залишається стабільним навіть під час криз.

Середня ціна не знижувалася за останні 40 років, – додають експерти, – навіть у 2008 році, під час кризи ціни у Гштааді залишалися стабільними.

Багато хто приїжджає сюди, щоб покататися на лижах або зайнятися іншими видами активного відпочинку, тоді як інші обирають курорт для того, щоб уповільнити темп життя. У зимові місяці селище оживає: у сезон свят населення зростає з 3200 до 20 тисяч осіб.