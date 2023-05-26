Старі меблі – не вирок: перевтілення будинку, у яке важко повірити

Коли йдеться про ремонт у старих квартирах, люди віддають перевагу повноцінному перевтіленню: старі меблі переходять на смітник, а помешкання повністю переробляють під сучасні тенденції дизайну.

Ці власники обрали куди складніший шлях реставрації. Відтак вони намагались зберегти старовинні акценти та додати будинку сучасних мотивів.

Цікаво Контролювати забудову стане легше: девелопер про відкриття реєстру об'єктів будівництва

Перевтілення будинку у вікторіанському стилі

Вілла з неповторним стилем та оригінальними ідеями розмістилась у Камбервеллі, на півдні Лондона. Її характерний дизайн та химерні акценти привернули увагу багатьох поціновувачів оригінальної нерухомості за короткий час перебування на ринку.

Оселя The City Lodge вміщає до шести гостей та пропонує вишукано оздоблені неповторними атрибутами та меблями кімнати. Кожне з приміщень тут унікальний лот: високі стелі створюють яскраву та свіжу атмосферу в головній вітальні, дивани персикового кольору оточують витончений кам'яний журнальний столик. Стіни спокійних пастельних кольорів стали чудовим фоном для акцентної золотої люстри.



Спальня кімната у ніжному кольорі / Фото House beautiful



Ніжний квітковий принт / Фото House beautiful



Унікальний творчий простір / Фото House beautiful

Яскрава кухня / Фото House beautiful

Кухня вражає кольором фасадів, який створює чудовий тандем у парі із візерунковою плиткою. Доповнюють інтер'єр цінні деталі, наприклад, декоративні глечики, які додають простору додаткового шарму. Ретельно спроєктована колірна гамма та функціональний дизайн роблять кухню чудовим місцем для кулінарної діяльності.

Спальні здивують унікальним грайливим оформленням. Вони роблять простір прохолодним, спокійним та затишним. Додають особливого шарму квіткові шпалери і ніжні кольори. Характерними елементами були забарвленні й ванні кімнати.