Зміни на ринку комерційної нерухомості у 2022 році: ціни та популярні формати

Переважна більшість компаній, які орендують офісні приміщення у Києві, поволі повертається з "дистанційки". Водночас, зазначають експерти, найближчим часом ми все ж спостерігатимемо гібридний формат роботи.

Це означає, що основним акцентом розвитку ринку офісної нерухомості в Україні цьогоріч стане трансформація простору. Про це та інші зміни розповів директор Colliers Ukraine Олександр Носаченко.

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Трансформація офісного простору

У першу чергу йдеться про зміну планувань (розширення площ, зміна конфігурації) та оптимізацію простору внаслідок hot desking — організації офісного простору, що передбачає загальне використання робочих столів.

Важливими трендами є озеленення та встановлення інсталяцій для розділення простору open space; збільшення місць для проведення зустрічей; створення зон соціалізації для співробітників; обладнання конференц-кімнат для онлайн-зустрічей,

– розповів Носаченко.

За словами експерта, ще у 2021-му у разі переїзду, частина компаній почала більше звертати уваги на приміщення з готовим технічним опорядженням через суттєве збільшення цін на ремонтні роботи та матеріали.

Також продовжується закономірна міграція топових орендарів у якісніші бізнес-центри, що призведе до подальшої реконструкції приміщень, які не відповідають новим трендам та сучасним вимогам.

Сегмент рухатиметься у бік створення бізнес-парків з розвиненою інфраструктурою: поєднання офісних будівель з торговельними зонами, спорткомплексами, зонами відпочинку,

– наголосив Носаченко.

Ще однією тенденцією на ринку офісної нерухомості є розробка концепцій бізнес-центрів відповідно до вимог зеленої сертифікації. Вона передбачає грамотне використання водних ресурсів та енергоефективність:

автоматичний контроль освітлення, поновлювані джерела енергії;

ресурсоефективність і використання більш безпечних будівельних матеріалів;

сортування сміття.

Скільки приміщень здадуть в експлуатацію у 2022 році

Офісні приміщення, здані в оренду в Києві у першому півріччі 2021 року / Інфографіка: Cushman & Wakefield

Якщо виходити з актуальних планів девелоперів, будівельна активність на ринку офісної нерухомості у Києві залишатиметься достатньо високою. Загалом за оцінкою експертів Colliers Ukraine, на 2022 рік до введення в експлуатацію заплановано приблизно 234 000 метрів квадратних. Ймовірно, ці об'єкти будуть введені з низьким показником вакантності, враховуючи зростаючу затребуваність на якісні приміщення серед орендарів.

Скільки коштуватиме оренда

У 2020 році орендні ставки упали з 30 доларів до 26 за квадратний метр на місяць, проте вже у 2021-му ситуація почала стабілізуватися Так, оренда комерційних приміщень зросла до рівня 27 доларів за квадратний метр.

Орендні ставки на офіси у 2022-му не зменшаться / Інфографіка: Cushman & Wakefield

Експерти з Colliers Ukraine не прогнозують падіння ставок протягом найближчого року. Загалом рівень орендних ставок залежатиме від показника вакантності, який демонструє помірне зниження. На кінець III кварталу 2021 року загальний рівень вакантності складав 9,5% – на 0,5% менше ніж в аналогічний період минулого року.

Проте реальна майбутня динаміка вакантності та орендних ставок залежатиме від фактичного обсягу нової пропозиції офісних приміщень у короткостроковій і середньостроковій перспективі, подальшого розвитку ситуації навколо пандемії COVID-19, а також загальної економічної та політичної ситуації в Україні.