Португалія припинила видачу "золотих віз" власникам елітної нерухомості

Влада Португалії відмовилася від практики видачі "золотих віз", які давали право на тривале проживання у країні покупцям дорогої нерухомості.

Як зазначив прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста, відповідні заходи спрямовані на боротьбу зі спекуляціями на ринку нерухомості. До того ж припинення видачі "золотих віз" повинне вплинути на зниження ринкових цін в довготривалій перспективі.

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Португалія припинила видачу "золотих віз": з чим це пов'язано

Голова португальського правління зауважив, що "золоті візи", які видавали раніше, будуть поновлюватися лише для осіб, які постійно проживатимуть в країні, а також для їхніх родичів. Крім того, держпрограма пролонгується для тих, хто здає придбану нерухомість у довгострокову оренду.

Прем'єр-міністр обґрунтував це рішення тим, що з приблизно 11 тисяч золотих віз, виданих на сьогодні, понад 9 тисяч були використані виключно для інвестицій у нерухомість.

Португалія оголосила також й інші кроки, покликані знизити ціни на нерухомість, серед яких:

знижені податки,

спрощення дозволів на будівництво,

обмеження розміру підвищення цін на оренду.

Нагадаємо, що інвестиції в "золоту візу" Португалії, яка давала можливість заможним іноземцям отримувати право на проживання, підскочили в листопаді 2022 року майже на 50%. Загалом країна залучила 6,6 мільярда євро інвестицій переважно з Китаю, Бразилії та Туреччини.