Місцеві рієлтори кажуть, що "продавці житла, які ставили захмарні ціни, нарешті, здається, повертаються на землю". Це чудова новина для тих, хто зараз шукає дім.

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10 великих міст, де найактивніше знижують ціни на житло

"Відсоток будинків, на які знижують ціни, зріс з 13,2% у лютому минулого року до 14,6% цього року", – зазначає у своєму аналізі менеджерка з економічних даних Realtor.com Сабріна Спеяну.

Це свідчить про те, що продавці реагують на ринкову динаміку та коригують ціни, щоб залучити покупців. Оголошення зі зниженими цінами є не лише у маленьких селах чи містечках, а й у великих містах. Ось 10 таких:

Портленд, штат Орегон (середня медіанна ціна – 600 000 доларів збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +8,8%);

(середня медіанна ціна – 600 000 доларів збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +8,8%); Маямі, штат Флорида (середня медіанна ціна – 550 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +5%);

(середня медіанна ціна – 550 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +5%); Тампа, штат Флорида (середня медіанна ціна – 416 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +4%);

(середня медіанна ціна – 416 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +4%); Колумбус, штат Огайо (середня медіанна ціна – 377 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3,4%);

(середня медіанна ціна – 377 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3,4%); Оклахома-Сіті, штат Оклахома (середня медіанна ціна – 323 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3,1%);

(середня медіанна ціна – 323 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3,1%); Мемфіс, штат Теннесі (середня медіанна ціна – 325 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3%);

(середня медіанна ціна – 325 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3%); Орландо, штат Флорида (середня медіанна ціна – 435 000 доларів; збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3%);

(середня медіанна ціна – 435 000 доларів; збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3%); Сан-Антоніо, штат Техас (середня медіанна ціна – 335 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +2,9%);

(середня медіанна ціна – 335 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +2,9%); Даллас, штат Техас (середня медіанна ціна – 435 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +2,8%);

(середня медіанна ціна – 435 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +2,8%); Вірджинія-Біч, штат Вірджинія (середня медіанна ціна – 385 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +2,8%).

По всій країні середні ціни на житло коливаються на рівні 415 500 доларів, а іпотечні ставки – на рівні 6,88%.