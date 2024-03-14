10 великих міст США, де найбільше знижують ціни на житло під час продажу

Нещодавній звіт популярного американського сайту оголошень Realtor.com показав, що в лютому цього року продавці масово знижували ціни на житло. Минулого місяця показник сягнув найвищого рівня з 2019 року.

Місцеві рієлтори кажуть, що "продавці житла, які ставили захмарні ціни, нарешті, здається, повертаються на землю". Це чудова новина для тих, хто зараз шукає дім.

Зверніть увагу Шість нових проєктів у Києві та ще п’ять – у Львові: КН РІЕЛ поділилася планами на 2024 рік

10 великих міст, де найактивніше знижують ціни на житло

"Відсоток будинків, на які знижують ціни, зріс з 13,2% у лютому минулого року до 14,6% цього року", – зазначає у своєму аналізі менеджерка з економічних даних Realtor.com Сабріна Спеяну.

Це свідчить про те, що продавці реагують на ринкову динаміку та коригують ціни, щоб залучити покупців. Оголошення зі зниженими цінами є не лише у маленьких селах чи містечках, а й у великих містах. Ось 10 таких:

Портленд, штат Орегон (середня медіанна ціна – 600 000 доларів збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +8,8%);

(середня медіанна ціна – 600 000 доларів збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +8,8%); Маямі, штат Флорида (середня медіанна ціна – 550 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +5%);

(середня медіанна ціна – 550 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +5%); Тампа, штат Флорида (середня медіанна ціна – 416 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +4%);

(середня медіанна ціна – 416 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +4%); Колумбус, штат Огайо (середня медіанна ціна – 377 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3,4%);

(середня медіанна ціна – 377 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3,4%); Оклахома-Сіті, штат Оклахома (середня медіанна ціна – 323 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3,1%);

(середня медіанна ціна – 323 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3,1%); Мемфіс, штат Теннесі (середня медіанна ціна – 325 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3%);

(середня медіанна ціна – 325 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3%); Орландо, штат Флорида (середня медіанна ціна – 435 000 доларів; збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3%);

(середня медіанна ціна – 435 000 доларів; збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +3%); Сан-Антоніо, штат Техас (середня медіанна ціна – 335 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +2,9%);

(середня медіанна ціна – 335 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +2,9%); Даллас, штат Техас (середня медіанна ціна – 435 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +2,8%);

(середня медіанна ціна – 435 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +2,8%); Вірджинія-Біч, штат Вірджинія (середня медіанна ціна – 385 000 доларів, збільшення частки оголошень зі зниженою ціною: +2,8%).

По всій країні середні ціни на житло коливаються на рівні 415 500 доларів, а іпотечні ставки – на рівні 6,88%.