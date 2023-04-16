12 будинків, які розчарували креативних власників

Частенько навіть у професіоналів трапляється вигорання чи криза ідей. Ці будівлі точно були вигадані не в найкращі часи їхніх творців.

Як не стати заручником власних непрофесійних ідей чи не купитись на псевдокреатив інших, розповідають на своєму прикладі власники цих будинків. 12 фото, які дивують.

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Ці будинки були помилкою

Часом надмірна економія може стати причиною великого провалу: довела це будівля у Бельгії



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Ідея цікаво обіграти стандартне вікно виявилась невдалою: будинок виглядає догори дриґом

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Старенький Citroen мав стати родзинкою цього проєкту, але щось пішло не так

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Експеримент з кольорами та фактурами не вдався: цю справу краще довіряти професіоналам

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Поєднати сучасні технології та контрастні стилі не вийшло, тож доведеться жити так

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Будинок цієї незрозумілої форми виглядає наче невдалий експеримент

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Ще один автолюбитель, цього разу марки Audi, вирішив скористатись сімейним артефактом та своїм правом на творчість

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До цього будинку, здається, загубили інструкцію зі складання

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Цю споруду наче складали з різних шматків: вийшло, як вийшло

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А ці власники трохи прогадали з дахом, але вирішили, що помилку можна "виправити" нашаруванням

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Вас теж притягують ці велетенські двері?

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Архітектор можливо хотів створити будиночок з улюбленої гри



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