12 будинків, які розчарували креативних власників
Джерело:Boredpanda
Частенько навіть у професіоналів трапляється вигорання чи криза ідей. Ці будівлі точно були вигадані не в найкращі часи їхніх творців.
Як не стати заручником власних непрофесійних ідей чи не купитись на псевдокреатив інших, розповідають на своєму прикладі власники цих будинків. 12 фото, які дивують.
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Ці будинки були помилкою
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Поєднати сучасні технології та контрастні стилі не вийшло, тож доведеться жити так
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Ще один автолюбитель, цього разу марки Audi, вирішив скористатись сімейним артефактом та своїм правом на творчість
До цього будинку, здається, загубили інструкцію зі складання
Цю споруду наче складали з різних шматків: вийшло, як вийшло
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Вас теж притягують ці велетенські двері?
Архітектор можливо хотів створити будиночок з улюбленої гри