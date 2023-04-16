Как не стать заложником собственных непрофессиональных идей или не купиться на псевдокреатив других, рассказывают на своем примере владельцы этих домов. 12 удивляющих фото.
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Эти дома были ошибкой
Порой чрезмерная экономия может стать причиной большого провала: доказало это здание в Бельгии
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Идея интересно обыграть стандартное окно оказалась неудачной: дом выглядит вверх дном
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Старенький Citroen должен был стать изюминкой этого проекта, но что-то пошло не так
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Эксперимент с цветами и фактурами не удался: это дело лучше доверять профессионалам
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Совместить современные технологии и контрастные стили не получилось, так что придется жить так
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Дом этой непонятной формы выглядит как неудачный эксперимент
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Еще один автолюбитель, на этот раз марки Audi, решил воспользоваться семейным артефактом и своим правом на творчество
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К этому дому, кажется, потеряли инструкцию по сборке
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Это сооружение словно составляли из разных кусков: получилось, как получилось
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А эти владельцы немного прогадали с крышей, но решили, что ошибку можно "исправить" наслоением
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Вас тоже притягивают эти гигантские двери?
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Архитектор возможно хотел создать домик из любимой игры
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