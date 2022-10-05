У США створять перший гібридний багатоповерховий будинок, надрукований на 3D-принтері

Техас може стати столицею 3D-друку у США. Зараз у Х'юстоні зводять двоповерховий будинок площею 4 тисячі квадратних футів (371 квадратний метр). Проєкт називають революційним через поєднання кількох методів будівництва.

За словами компаній, які реалізовують проєкт, багатоповерховий будинок є експериментом. При цьому вони зауважують, що це – не перше масштабне будівництво за допомогою 3D-принтера та нагадують, що раніше схожий об'єкт завершили у Канаді.

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У Техасі з'явиться двоповерховий житловий будинок, надрукований на 3D-принтері

На відміну від інших об'єктів, які були створені за допомогою технологій 3D-друку, будинок у Х'юстоні буде багатоповерховим. Це перший аналогічний проєкт у США. Як розповідають автори, він буде розрахований на одну сім'ю. Вони підкреслюють, що ця інновація сьогодні особливо важлива, оскільки більш ніж 50% приватного сектору країни становлять саме двоповерхові будинки.



Візуалізація проєкту / Фото Insider

Як і інші будівлі, надруковані на 3D-принтері, проєкт у Х'юстоні матиме багатошарові стіни з вигнутими краями. Проте на відміну від попередників, для нього використовуватимуть гібридний метод будівництва. Автори зазначають, що він поєднує друк бетонних конструкцій та стін, а також встановлення дерев'яного каркаса.



Процес створення стін / Фото Insider

Завдяки інтеграції кількох технік, команда зможе активніше реалізовувати схожі проєкти. Водночас 3D-принтери допоможе підвищити екологічність будівництва та знизити його вартість.



Будинок матиме бетонний фундамент та дерев'яний каркас / Фото Insider

Новаторське рішення є результатом дворічної співпраці Корнельського університету з трьома компаніями: Peri 3D Construction, проєктною фірмою Hannah та будівельною інженерною компанією Cive.



Інтер'єр будинку / Фото Insider



Багатофункціональні стіни служитимуть місцем для зберігання речей / Фото Insider