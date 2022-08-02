У Львові збудують новий корпус школи за допомогою 3D-принтера

Як повідомляє Львівська міська рада, роботи будуть виконуватися з ініціативи та за фінансування організації "Благодійний фонд ТІМ4ЮА".

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Перша надрукована на 3D-принтері школа у Львові

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, благодійний фонд звернувся з бажанням допомогти покращити соціальну інфраструктуру міста з огляду на те, що зараз у місті суттєво побільшало дітей. Для реалізації проєкту обрали школу №23, що на вулиці Варшавській.

Йдеться про добудову нового одноповерхового корпусу для учнів початкових класів. Довкола плануємо розмістити необхідні спортивні та ігрові майданчики, якісний простір, пристосований для потреб маленьких дітей,

– підкреслив архітектор.



Який вигляд матиме новий корпус школи / Фото Львівська міська рада

Іноземна організація пропонує застосувати у Львові новітні методи будівництва, зокрема 3D-друк будівлі. Наразі вони займаються доставкою спеціального 3D-принтера, який допоможе сформувати стіни будівлі зі спеціального розчину.

У міській раді зазначають, що концепція проєкту тільки напрацьовується. Після цього вона пройде необхідну експертизу.

Важливо, щоб все працювало з точки зору безпеки, конструктиву та освітньої складової. Стратегічно це буде дуже приваблива будівля з точки зору архітектури,

– розповів Антон Коломєйцев.

Який вигляд матиме новий корпус школи / Фото Львівська міська рада

До речі, це не перша пропозиція використовувати в Україні технологію 3D-друку, аби пришвидшити зведення об'єктів. Приміром, архітектори Любомир Подолянич та Костянтин Русєв представили концепт, за яким планують відновлювати житлові будинки Північної Салтівки у Харкові. Вони розповіли, що за допомогою 3D-принтера планують "залатати" діри, спровоковані обстрілами.