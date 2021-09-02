Згідно з американським дослідженням LendingTree, 88% людей, які орендують нерухомість, хочуть отримати власний дім. 48% із них занепокоєні, що вони ніколи не зможуть накопичити достатньо грошей, щоб стати власником житла.

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Основні висновки дослідження

Ціни на нерухомість стрімко зростають / Фото Pexels

Лише 2% опитаних згідні орендувати дім впродовж всього життя.

Споживачі хочуть мати можливість облаштовувати будинки згідно зі своїми потребами. Найпопулярніша причина, через яку люди мріють про нерухомість – це гнучкість та можливість використовувати простір так, як їм заманеться (63%), далі йде стабільність (55%) та наявність статусу власника нерухомості (50%).

48% опитаних відзначили, що оренда житла позбавляє їх від потреби самостійно займатися технічним обслуговуванням та ремонтом. Серед інших названих переваг – легкість переїзду в інше місце (38%).

Авансові платежі – це найбільша перешкода, яка стримує тих, хто хоче придбати будинок. 54% цієї групи заявили, що не можуть дозволити собі початковий внесок. До інших розповсюджених перешкод відносяться занадто високі ціни на житло в їхньому районі (36%) і труднощі з отриманням іпотеки.

Ціни на нерухомість стрімко зростають / Фото Pexels

Головні перешкоди, пов'язані з купівлею житла

Занадто високий авансовий платіж. 54% споживачів стверджують, що це – основна перешкода до купівлі житла. Водночас ця цифра збільшується до 68%, якщо включати у вибірку людей, які заробляють менш як 35 000 доларів на рік.

54% споживачів стверджують, що це – основна перешкода до купівлі житла. Водночас ця цифра збільшується до 68%, якщо включати у вибірку людей, які заробляють менш як 35 000 доларів на рік. Високі іпотечні внески. Щомісячна оренда обходиться дешевше у порівнянні зі щомісячними платежами по іпотеці. Однак варто розуміти, що оренда житла не окупиться. на відміну від іпотеки.

Щомісячна оренда обходиться дешевше у порівнянні зі щомісячними платежами по іпотеці. Однак варто розуміти, що оренда житла не окупиться. на відміну від іпотеки. Щоб переїхати на нове місце , орендарю доведеться витратити суму тримісячної орендної плати.

, орендарю доведеться витратити суму тримісячної орендної плати. Стрімкий ріст цін. Це відчутно навіть на українському ринку. За останній рік ціни на нерухомість у найбільших українських містах зросли на 12 – 18%, а забудовники прогнозують подальше зростання вартості квартир.

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