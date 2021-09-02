48% орендарів занепокоєні відсутністю власного житла: які фактори заважають здійснити купівлю
2 вересня 2021 , 13:50Читать новость на русском
Джерело:lending tree
Через зростання цін на нерухомість, мрія про власне житло стала ще недосяжнішою. Розповідаємо про нещодавні дослідження, які виявили основні бар'єри з якими стикаються ті, хто прагне змінити свій статус орендаря.
Згідно з американським дослідженням LendingTree, 88% людей, які орендують нерухомість, хочуть отримати власний дім. 48% із них занепокоєні, що вони ніколи не зможуть накопичити достатньо грошей, щоб стати власником житла.
Читайте також Які документи оформити під час купівлі квартири в новобудові
Основні висновки дослідження
- Лише 2% опитаних згідні орендувати дім впродовж всього життя.
- Споживачі хочуть мати можливість облаштовувати будинки згідно зі своїми потребами. Найпопулярніша причина, через яку люди мріють про нерухомість – це гнучкість та можливість використовувати простір так, як їм заманеться (63%), далі йде стабільність (55%) та наявність статусу власника нерухомості (50%).
- 48% опитаних відзначили, що оренда житла позбавляє їх від потреби самостійно займатися технічним обслуговуванням та ремонтом. Серед інших названих переваг – легкість переїзду в інше місце (38%).
- Авансові платежі – це найбільша перешкода, яка стримує тих, хто хоче придбати будинок. 54% цієї групи заявили, що не можуть дозволити собі початковий внесок. До інших розповсюджених перешкод відносяться занадто високі ціни на житло в їхньому районі (36%) і труднощі з отриманням іпотеки.
Головні перешкоди, пов'язані з купівлею житла
- Занадто високий авансовий платіж. 54% споживачів стверджують, що це – основна перешкода до купівлі житла. Водночас ця цифра збільшується до 68%, якщо включати у вибірку людей, які заробляють менш як 35 000 доларів на рік.
- Високі іпотечні внески. Щомісячна оренда обходиться дешевше у порівнянні зі щомісячними платежами по іпотеці. Однак варто розуміти, що оренда житла не окупиться. на відміну від іпотеки.
- Щоб переїхати на нове місце, орендарю доведеться витратити суму тримісячної орендної плати.
- Стрімкий ріст цін. Це відчутно навіть на українському ринку. За останній рік ціни на нерухомість у найбільших українських містах зросли на 12 – 18%, а забудовники прогнозують подальше зростання вартості квартир.
Як заощадити на квартиру
- Скоротіть витрати. Логічно, що один з найефективніших способів заощадити – це скорочення необов'язкових витрат. Це може бути як доставка їжі, так і послуги таксі. Підбийте підсумки місяця та зверніть увагу на яких пунктах ви можете зекономити.
- Вивчіть компанії, які пропонують менший початковий внесок. Не всі іпотечні кредити вимагають 20% початкового внеску, однак будьте обережні, оскільки менші початкові внески зазвичай призводять до вищих щомісячних виплат по іпотеці.
- Зрозумійте, що ви можете собі дозволити. Експерти переконують, що оренда будинку, який ви можете собі дозволити – це кращий варіант, ніж купівля дому, яка призведе до подальших боргів, перепрацювання та стресу.