5 регіонів, які залучили максимальну кількість інвестицій від приватизації

Фонд держмайна підрахував, скільки одержали різні регіони України від приватизації об'єктів. Розповідаємо, які з них ввійшли у п'ятірку лідерів.

Київ опинився лише на третьому місці. Водночас у столиці відзначили найбільшу конкуренцію у порівнянні з іншими регіонами.

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Які регіони залучили найбільшу кількість інвестицій у 2021 році

Абсолютним лідером за сумою залучених інвестицій від приватизації у 2021 році стала Івано-Франківська область. У році, що минає, бюджет регіону отримав 803,4 мільйона гривень. Про це повідомляє пресцентр Фонду державного майна (ФДМ).

Друг сходинку у рейтингу займає Львівщина з показником 642 мільйони гривень залучених інвестицій від приватизації об'єктів, що знаходяться на території області. Найбільшим об'єктом проданим у 2021 році назвали Львівську виправну колонію, яка принесла до бюджету понад 400 мільйонів гривень.

Найбільшим об'єктом проданим у 2021 році є Львівська виправна колонія / Фото zaxid.net

Замикає трійку лідерів Київ із показником 382 мільйони гривень. При цьому в столиці було зафіксовано найсильнішу конкуренцію за об'єкти у порівнянні з іншими регіонами. У середньому протягом року у торгах за столичну нерухомість брали участь 7,5 учасників.

Також у п'ятірку потрапили Хмельницька та Одеська області з показниками 305 мільйонів та 236,3 мільйона гривень відповідно. Тут експерти відзначили продаж Дунаєвецького комбінату хлібопродуктів та майнового комплексу "Одесавінпром".