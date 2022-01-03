Киев оказался лишь на третьем месте. В то же время в столице отметили самую большую конкуренцию по сравнению с другими регионами.

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Какие регионы привлекли наибольшее количество инвестиций в 2021 году

Абсолютным лидером по сумме привлеченных инвестиций от приватизации в 2021 году стала Ивано-Франковская область. В уходящем году бюджет региона получил 803,4 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр Фонда государственного имущества (ФГИ).

Вторую строчку в рейтинге занимает Львовщина с показателем 642 миллиона гривен привлеченных инвестиций от приватизации объектов, находящихся на территории области. Крупнейшим объектом, проданным здесь в 2021 году, назвали Львовскую исправительную колонию, которая принесла в бюджет более 400 миллионов гривен.

Крупнейшим объектом, проданным в 2021 году, является Львовская исправительная колония / Фото zaxid.net

Замыкает тройку лидеров Киев с показателем 382 миллиона гривен. При этом в столице была зафиксирована сильнейшая конкуренция за объекты по сравнению с другими регионами. В среднем за год в торгах за столичную недвижимость участвовали 7,5 участников.

Также в пятерку попали Хмельницкая и Одесская области с показателями 305 миллионов и 236,3 миллиона гривен. Здесь эксперты отметили продажу Дунаевецкого комбината хлебопродуктов и имущественного комплекса "Одессавинпром".