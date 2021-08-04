Однак фахівці рекомендують відмовитися від деяких рішень вдома. 5 таких назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Скільки людей, стільки різних смаків і уподобань, і ми поважаємо це. Але є рішення, які викликає відторгнення і нам складно працювати у звичайному руслі, стикаючись з ними. При першому ж погляді на рішення розумієш: морально застаріло, не актуально,
– зазначила Морозова.
5 табу під час оформлення житла
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Тотальний бежевий style
Бежевий інтер'єр – це нудно. Для того щоб зробити його "смачним" та стильним, слід використовувати різні відтінки, різноманітні текстури та фактури. Лише так можна отримати гарне житло, яке не буде нагадувати сумне офісне приміщення.
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Багаторівневі стелі
Багато років поспіль в моді були радіусні стелі, що елементи з гіпсокартону, які гнуться, та ін. Це застаріла тенденція, яка ускладнює інтер'єр і робить його візуально дешевим.
Подібні стелі залишилися в минулому / Фото gipsokarton-blog
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Багато декору
Пам'ятайте, як тривалі роки були модними магнітики на холодильнику та декоративні тарілки з курортних міст на стіні? Тепер це застарілий прийом. Позбавтеся від зайвого, зробіть простір легким і вільним.
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Химерні деталі
До цього пункту можна віднести багато елементів: багатоярусні штори, ламбрекени, дуже виражену класику, елементи бароко та ін. Пам'ятайте, що все добре в міру. Розбавляйте мінімалізм в інтер'єрі стильними деталями.
Магніти на холодильнику – табу в інтер'єрі / Фото vgoroden
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Фотошпалери
Красиві фотошпалери цілком можна використовувати в інтер'єрі – це актуальний прийом. Але пам'ятайте, що водоспади, орхідеї та дельфіни на стінах вже застаріли.