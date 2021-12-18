5 тенденцій в дизайні інтер'єру, які втратять актуальність у 2022 році

Мода неймовірно мінлива. І якщо ми можемо швидко відреагувати на зміну тенденцій в одязі чи макіяжу, то щорічно переробляти ремонт у будинку можуть не усі.

Так чи інакше, дизайнери інтер'єрів продовжують ділитися рішеннями, які невдовзі втратять свою актуальність. Так це чи ні, покаже 2022 рік, а ми поки що ділимося їхніми прогнозами.

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Відкрите планування виявилося малофункціональним

Відкрите планування не підтвердило свою практичність / Фото Insider

Цього року ми спостерігали ріст популярності відкритого планування. І ця тенденція працювала у всьому світі. Проте генеральний директор компанії Loftera, яка займається благоустроєм будинків Зак Хоутон, вважає, що невдовзі люди зрозуміють недоліки цього рішення та почнуть шукати, як відгородити кімнати.

Багато людей на власному досвіді переконалися, що кухня, домашній офіс, обідня зона, вітальня повинні бути відділеними. Адже відсутність конфіденційності призводить до дефіциту функціональності,

– наголосив експерт.

Хоутон прогнозує, що власники квартир-студій, швидше за все, масово встановлюватимуть перегородки.

Швидкі меблі усім набриднуть

Власники квартир все частіше обиратимуть довговічні дизайнерські меблі / Фото Insider

За словами Томаса Вайба, засновника дизайнерської компанії Stone Wizards, покупка дешевих напівякісних меблів, які можна на швидку руку зібрати вдома, стане менш популярною.

Зараз наші кімнати багатофункціональні, і люди все частіше облаштовують їх так, щоб забезпечити гнучкий та адаптивний житловий простір,

– сказав він.

Вайб поділився спостереженням, що вже зараз більше клієнтів шукає довговічні, а не дешеві меблі.

Відкриті стелажі теж втратять популярність

Відкриті стелажі на кухні продемонстрували свою непрактичність / Фото Insider

Короткотривалий тренд з відкритими стелажами був потрібен нам, щоб зрозуміти наскільки це не практично. Зараз повністю очевидно, що речі, які часто використовуються, створюють на них безлад. Особливо яскраво це помітно на кухні.

З 2022 року власники квартир все частіше обиратимуть закриті верхні та нижні шухляди, а стелажі виконуватимуть лише декоративну функцію.

Час попрощатися із відкритими кухонними витяжками

Витяжки відкритого "ресторанного" типу замінять приховані моделі / Фото Insider

Стильні кухонні витяжки стали невід'ємною частиною багатьох кухонь, але у 2022 році ми почнемо менше використовувати це віяння,

– сказав Адам Мешберг, засновник та генеральний директор Meshberg Group, яка займається архітектурою та дизайном інтер'єрів.

Експерт зазначає, що мешканці віддаватимуть перевагу прихованим рішенням, а кухонні витяжки будуть низькопрофільними та зливатимуться з іншими кухонними меблями.

Десятиліття сірого кольору завершується

На зміну сірому кольору прийдуть яскраві відтінки / Фото Insider

Цикл популярності кольорової схеми – приблизно 10 років. І термін сірого якраз завершується у 2022. Люди втомлюються від нейтральних кольорів і шукають чим їх замінити.

Експерти додають, що у 2022 році нас очікують експерименти з яскравими кольорами.