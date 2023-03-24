Це зіпсує вашу кухню: 5 застарілих рішень, які не варто повторювати

Ремонт на кухні потребує неабиякої відповідальності, адже важливо продумати все до деталей, щоб згодом було комфортно на ній готувати та проводити вечори із сім'єю.

Якщо ви хочете отримати стильний та довговічний результат, рекомендуємо уникати супертрендивих новинок та відмовитись від застарілих рішень. Що не варто робити на кухні, розповідаємо у добірці 24 каналу.

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Мийка з нержавіючої сталі

Такі агрегати можна відносити у список застарілих. Вони не лише не практичні, але й можуть добряче зіпсувати дизайн кухні. Якщо ви хочете обрати саме мийку з нержавіючої сталі, пошукайте більш сучасну альтернативу, яку можна інтегрувати у стільницю. Також рекомендуємо подумати над іншим матеріали, наприклад, штучним каменем чи керамікою.



Подумайте над вбудованою мийкою / Фото Pexels

Кам'яна мозаїка

Оздоблення у такому стилі виглядає зовсім нестильно та вже давно втратило свою актуальність. Таке рішення буде непрактичним, адже жирні забруднення від приготування їжі не надто вдало поєднуються з природними фактурами.

Яскраві кольори

Ще один антитренд цього сезону. Барвисті рішення на кухні не лише будуть перенавантажувати дизайн, але й позбавлять вас будь-яких шансів отримати стильні та комфортні у використанні меблі. Уникати варто і блискучих фактур, на яких дуже добре видно забруднення.

Незручна висота



Висота кухні повинна бути комфортною / Фото Pexels

Під час проєктування чи вибору кухні важливо враховувати зріст господарів, які на ній працюватимуть. Банальне користування робочою зоною чи мийкою може перетворитись у справжнє випробування для спини, якщо кухня буде занадто низькою чи високою.

Кутова мийка

Цього рішення варто уникати, якщо ви хочете створити максимально функціональну кухню. Користуватись такою мийкою не завжди зручно.

Пластикові бортики на фартух

Сучасні дизайнери інтер'єру пропонують проєкти, у яких взагалі немає бортиків, а, отже, і зайвої зони для прибирання. Це застаріле рішення часто дратує своєю непрактичністю, а вже незадовго після ремонту ви зможете побачити, що такі бортики не лише псують вигляд кухні, але й самі втрачають колір через взаємодію з агресивними засобами для миття.