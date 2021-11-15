5,9% громадян ЄС страждають від дефіциту природного світла в помешканнях

5,9% жителів ЄС повідомили, що їхнє житло не забезпечується достатньою кількістю природного світла. Це пов'язано з хаотичною забудовою міст.

Про це повідомляє Євростат з посиланням на статистику по Європейському Союзу. Розповідаємо, мешканці яких країн живуть у найтемніших приміщеннях.

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5,9% жителів ЄС повідомили, що в їхньому домі не вистачає денного світла. Більшість із них стверджують, що це стало проблемою для сім'ї.

Мешканці яких країн страждають від дефіциту світла у житлових приміщеннях

Проблематичний доступ до природного світла в Іспанії / Фото Євростат

Доступ до денного світла у житлових приміщеннях необхідний для здорового функціонування, нормальної концентрації уваги та регуляції добових ритмів. Крім того, достатня освітленість допомагає підвищити енергоефективність у будинку, зменшуючи потреби в електроенергії.

На жаль, не у всіх країнах спостерігається однакова увага до природної освітленості помешкань.

Зокрема:

понад 10% людей, що живуть в Іспанії, вважають своє житло занадто темним (10,6%) – це найвищий показник серед країн ЄС,

про аналогічну проблему повідомляє 9,5% мешканців Франції;

9,4% мешканців Мальти;

7,7% угорців.

В яких країнах немає проблем із доступом денного світла

Про найкращий доступ до природного світла повідомили мешканці Італії та Словаччини / Фото Євростат

Найменша частка скарг зафіксована:

у Словаччині (2,6%),

в Італії (згідно з даними за 2019 рік – 2,6%),

на Кіпрі (2,8%),

у Чехії (3,1%).

Нагадаємо, що з 2019 року в Україні діють державні правила природного та штучного освітлення, які позначають вимоги до використання всіх освітлювальних приладів. У ДБН вказані конкретні показники яскравості: