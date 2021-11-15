5,9% громадян ЄС страждають від дефіциту природного світла в помешканнях

15 листопада 2021 , 10:52
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Джерело:

Євростат

5,9% жителів ЄС повідомили, що їхнє житло не забезпечується достатньою кількістю природного світла. Це пов'язано з хаотичною забудовою міст.

Про це повідомляє Євростат з посиланням на статистику по Європейському Союзу. Розповідаємо, мешканці яких країн живуть у найтемніших приміщеннях. 

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5,9% жителів ЄС повідомили, що в їхньому домі не вистачає денного світла. Більшість із них стверджують, що це стало проблемою для сім'ї.

Мешканці яких країн страждають від дефіциту світла у житлових приміщеннях

 Проблематичний доступ до природного світла в Іспанії / Фото Євростат 

Доступ до денного світла у житлових приміщеннях необхідний для здорового функціонування, нормальної концентрації уваги та регуляції добових ритмів. Крім того, достатня освітленість допомагає підвищити енергоефективність у будинку, зменшуючи потреби в електроенергії. 

На жаль, не у всіх країнах спостерігається однакова увага до природної освітленості помешкань. 

Зокрема:  

  • понад 10% людей, що живуть в Іспанії, вважають своє житло занадто темним (10,6%) – це найвищий показник серед країн ЄС,
  • про аналогічну проблему повідомляє 9,5% мешканців Франції;
  • 9,4% мешканців Мальти;
  • 7,7% угорців.

В яких країнах немає проблем із доступом денного світла 

 Про найкращий доступ до природного світла повідомили мешканці Італії та Словаччини / Фото Євростат 

Найменша частка скарг зафіксована:

  • у Словаччині (2,6%),
  • в Італії (згідно з даними за 2019 рік – 2,6%),
  • на Кіпрі (2,8%),
  • у Чехії (3,1%).

Нагадаємо, що з 2019 року в Україні діють державні правила природного та штучного освітлення, які позначають вимоги до використання всіх освітлювальних приладів. У ДБН вказані конкретні показники яскравості:

Приміщення Норма, лк
Вітальня, спальня (підлога), кухня (стіл) 150
Дитяча кімната (підлога) 200
Кабінет, бібліотека (стіл) 300
Коридор, ванна кімната (підлога) 50
Офіс (стіл) 300
Автор: Юлія Бабич