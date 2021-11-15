5,9% громадян ЄС страждають від дефіциту природного світла в помешканнях
Джерело:Євростат
5,9% жителів ЄС повідомили, що їхнє житло не забезпечується достатньою кількістю природного світла. Це пов'язано з хаотичною забудовою міст.
Про це повідомляє Євростат з посиланням на статистику по Європейському Союзу. Розповідаємо, мешканці яких країн живуть у найтемніших приміщеннях.
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Мешканці яких країн страждають від дефіциту світла у житлових приміщеннях
Доступ до денного світла у житлових приміщеннях необхідний для здорового функціонування, нормальної концентрації уваги та регуляції добових ритмів. Крім того, достатня освітленість допомагає підвищити енергоефективність у будинку, зменшуючи потреби в електроенергії.
На жаль, не у всіх країнах спостерігається однакова увага до природної освітленості помешкань.
Зокрема:
- понад 10% людей, що живуть в Іспанії, вважають своє житло занадто темним (10,6%) – це найвищий показник серед країн ЄС,
- про аналогічну проблему повідомляє 9,5% мешканців Франції;
- 9,4% мешканців Мальти;
- 7,7% угорців.
В яких країнах немає проблем із доступом денного світла
Найменша частка скарг зафіксована:
- у Словаччині (2,6%),
- в Італії (згідно з даними за 2019 рік – 2,6%),
- на Кіпрі (2,8%),
- у Чехії (3,1%).
Нагадаємо, що з 2019 року в Україні діють державні правила природного та штучного освітлення, які позначають вимоги до використання всіх освітлювальних приладів. У ДБН вказані конкретні показники яскравості:
|Приміщення
|Норма, лк
|Вітальня, спальня (підлога), кухня (стіл)
|150
|Дитяча кімната (підлога)
|200
|Кабінет, бібліотека (стіл)
|300
|Коридор, ванна кімната (підлога)
|50
|Офіс (стіл)
|300