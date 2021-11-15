Об этом сообщает Евростат со ссылкой на статистику по Европейскому Союзу. Рассказываем, жители каких стран живут в самых темных помещениях.

Читайте также Что нужно знать о налоге на недвижимость в Украине: известный девелопер назвал главные нюансы

5,9% жителей ЕС сообщили, что в их доме не хватает дневного света. Большинство из них утверждают, что это стало проблемой для семьи.

Жители каких стран страдают от дефицита света в жилых помещениях

Самый проблематический доступ к природному свету в Испании / Фото Евростат

Доступ к дневному свету в жилых помещениях необходим для здорового функционирования, нормальной концентрации внимания и регуляции циркадных ритмов. Кроме того, достаточная освещенность помогает повысить энергоэффективность дома, уменьшая потребности в электроэнергии.

К сожалению, не во всех странах наблюдается одинаковое внимание к естественной освещенности жилья.

В частности:

более 10% живущих в Испании считают свое жилье слишком темным (10,6%) – это самый высокий показатель среди стран ЕС,

об аналогичной проблеме сообщает 9,5% жителей Франции;

9,4% жителей Мальты;

7,7% венгров.

В каких странах нет проблем с доступом дневного света

О хорошем доступе к естественному свету сообщили жители Италии и Словакии / Фото Евростат

Наименьшая часть жалоб зафиксирована:

в Словакии (2,6%),

в Италии (согласно данным за 2019 год – 2,6%),

на Кипре (2,8%),

в Чехии (3,1%).

Напомним, что с 2019 года в Украине действуют государственные правила естественного и искусственного освещения, обозначающие требования к использованию всех осветительных приборов. В ДБН указаны конкретные показатели яркости: