Цей будинок є найстарішим в ідилічному селі Суррей, а можливо й на всьому ринку нерухомості. Як виглядає будівля, споруджена у 15 столітті, ділимось у нашому матеріалі.

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Як виглядає будинок 15 століття

Найстаріша нерухомість у селі Чарлвуд, Суррей, сьогодні доступна на ринку нерухомості. Котедж проніс крізь 6 століть не лише багату історію своїх попередніх власників, але й міцні стіни та укріплення, які й до сьогодні слугують надійною домівкою.

Складно уявити, що ця будівля з'явилась на світ у 1402 році. В той час на цій території не було постійного поселення, проте зрідка можна було зустріти подорожніх.



Так виглядає будинок, якому 6 століть / Фото House beautiful



Так виглядає будівля всередині / Фото House beautiful



Будівля з автентичними деталями / Фото House beautiful

Похвалитись стара будівля може міцним дерев'яним каркасом, відкритими балками, каміном у куточку головної кімнати, унікальною стелею, дерев'яним навісом для автомобіля, відкритою цегляною кладкою та райськими садами, які наче змальовані із затишних книжних малюнків.

Розмістились всередині дві спальні, ванна кімната, повністю обладнана кухня та місце для автомобіля. Кожна кімната тут виконана в особливому стилі та з історичним трепетом. Родзинкою помешкання стали сади, над якими добре попрацювали попередні власники. Затишні ландшафтні творіння виходять на схід, тож це ідеальне місце для втечі від міського шуму та відпочинку.



Чудовий сад на території будинку / Фото House beautiful

Тут є високі столітні дерева, чагарники, зрілі клумби, жимолость, ліана Вірджинії, ставок з коями та вимощене патіо для обіду на відкритому повітрі.

Коли я вперше побачив цей котедж, я знав, що це те місце, де я хочу жити і називати його домом. Мені дуже подобається його дивовижна кількість історії та примх, а також той факт, що він надзвичайно затишний. Оскільки він має таку багату історію та стільки власників протягом останніх століть, ти відчуваєш, що ти його охоронець, а не власник, і це було абсолютним привілеєм жити тут,

– каже про нерухомість нинішній власник.